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14.06.2022  18:19   Дмитрий Колоней

Страна-агрессор хитростью завлекает людей в войска (видео)

О хитрой схеме РФ сообщают спецслужбы Украины.

 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на СБУ, Россия придумала новую схему поставки пушечного мяса на передовую: нанимая мужчин на «гуманитарную» работу. Рекрутинговые компании России сейчас ищут «добровольцев» для армии. Предлагают неплохие зарплаты на восстановлении оккупированных территорий на востоке Украины – разбирать завалы или грузить гуманитарную помощь.
 
Об этом следователям СБУ рассказал пленный захватчик, приехавший по контракту якобы в качестве «разнорабочего».
Но, по его словам, выбор таких контрактников невелик: послужить «пушечным мясом» в составе незаконных вооруженных формирований «ЛНР/ДНР» или быть расстрелянными за отказ. В частности, этот уроженец Удмуртии подписал контракт с РФ на 2 месяца.
 
На расчистке территории школы он работал только первую неделю. А затем вместе с другими 32 «коллегами» его отправили в Золотое в подчинение так называемой ЛНР.. "Из  32 человек: 7 попало в плен, 6 ушло обратно, остальные 200-ые. Я сам получил ранение".
 
 
Источник:   СБУ
 Тэги:  агрессия россии, обман, украина, завлекают в войска
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