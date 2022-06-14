Страна-агрессор хитростью завлекает людей в войска (видео)

14.06.2022 18:19 Дмитрий Колоней

О хитрой схеме РФ сообщают спецслужбы Украины.

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на СБУ, Россия придумала новую схему поставки пушечного мяса на передовую: нанимая мужчин на «гуманитарную» работу. Рекрутинговые компании России сейчас ищут «добровольцев» для армии. Предлагают неплохие зарплаты на восстановлении оккупированных территорий на востоке Украины – разбирать завалы или грузить гуманитарную помощь.

Об этом следователям СБУ рассказал пленный захватчик, приехавший по контракту якобы в качестве «разнорабочего».

Но, по его словам, выбор таких контрактников невелик: послужить «пушечным мясом» в составе незаконных вооруженных формирований «ЛНР/ДНР» или быть расстрелянными за отказ. В частности, этот уроженец Удмуртии подписал контракт с РФ на 2 месяца.

На расчистке территории школы он работал только первую неделю. А затем вместе с другими 32 «коллегами» его отправили в Золотое в подчинение так называемой ЛНР.. "Из 32 человек: 7 попало в плен, 6 ушло обратно, остальные 200-ые. Я сам получил ранение".