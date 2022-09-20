20.09.2022 16:29 Дмитро Колонєй

Обдурив замовників: чоловік нажився на ремонті школи під Харковом

Повідомлено про підозру директору підприємства під Харковом.

Як повідомляє РЕДПОСТ ,з посиланням на Харківську окружну прокуратуру досудовим розслідуванням встановлено, що у 2017 році між відділом освіти Нововодолазької районної державної адміністрації Харківської області та ТОВ було укладено договір підряду щодо ремонтних робіт школи.

Однак підозрюваний належним чином свої службові обов’язки не виконав, заволодівши при цьому бюджетниими коштами в сумі майже 200 тис. гривень.

Так, при здійсненні робіт по капітальному ремонту школи директором ТОВ було включено до офіційних документів роботи, які не проводились.

Директору ТОВ повідомлено про підозру за фактами заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем та службового підроблення (ч. 2 ст. 191, ч. 1 ст. 366 КК України).