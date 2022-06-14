14.06.2022 17:58 Дмитрий Колоней

Тепловики Харькова восстанавливают котельные в разрушенных районах

В Харькове продолжается реконструкция котельных по программе Всемирного банка.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на КП «Харьковские тепловые сети», в Индустриальном филиале на котельной по ул. Мира заканчивается обустройство фундаментов под новые котлы. В Салтовском филиале продвигаются работы по ул. Родниковой, начата реконструкция котельной в пос. Кулиничи.

Киевский филиал занимается восстановлением котельных «Север-3» и «Север-5», наиболее пострадавших в результате обстрелов по Северной Салтовке. Кроме того, сегодня возобновляют подачу горячей воды в 522-й микрорайон. По словам начальника филиала Михаила Самойленко, соответствующие центральные тепловые пункты готовы к работе.

Кроме того, ускоряются ремонтные работы на котельной онкоцентра по ул. Гуревича. Также продолжаются магистральные перекладки по ул. Олеся Гончара в Киевском районе и по ул. Космической – в Шевченковском. Там ремонтные бригады реконструируют участок магистрали диаметром 1200 мм.