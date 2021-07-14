В Харькове только один пляж признан годным для купания

Список мест, где стало опасно отдыхать, пополнился тремя водными объектами.
Специалисты харьковского лабцентра обновили данные мониторинга состояния воды в водоемах Харькова и области, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на ХОЛЦ.
По состоянию на 13 июля в воде пяти из шести харьковских водоемов, определенных под места массового отдыха харьковчан, установлено сверхнормативное содержание лактозоположительных кишечных палочек (ЛКП).
Так, новые исследования выявили, что в воде Алексеевского лугопарка, гидропарке «Удянского», Журавлевского гидропарка содержание ЛКП находится на уровне 6200 при норме не более 5000 на литр.
На пляжах Безлюдовского и Петренковского водоемов повторные анализы на индекс ЛКП сейчас составляет 9500 на литр.
По результатам монгиторинговых исследования «чистым» остался только Основянский лугопарк.
Превышение в воде водоемов нормативного содержания лактозоположительных кишечных палочек указывает на потенциальную возможность наличия в воде возбудителей кишечных инфекционных заболеваний и является основанием для ограничения использования этих водоемов для купания.
Что касается Харьковской области, там остаются непригодными для купания три зоны отдыха:
В течении купального сезона, после получения новых результатов лабораторных исследований, список «грязных» пляжей будут обновлять.
Напомним, перед началом купального сезона-2021 на территории города Харькова определено 6 мест массового отдыха людей у водоемов.
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