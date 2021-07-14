14.07.2021 08:16

Аварийное отключение воды в Харькове 14 июля. Список адресов

В части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Киевский район:

ул. Академика Павлова, 313-а (п. №3, стояк), ул. Шишковская, 8-а (п. №1, стояк) до 20:00 15 июля.



Московский район:

ул. Валентиновская (Блюхера), 40 (п. №2, стояк) до 17:00 14 июля.; ул. Гвардейцев Широнинцев, 62 (п. №1, стояк) до 20:00 14 июля.



Основянский район:

пр. Гагарина, 40 (п. №1, стояк) до 17:00 14 июля.



Слободской район:

пр. Героев Сталинграда, 187 (стояк) до 17:00 14 июля.; ул. Зерновая, 53-б (стояк) до 18:00 14 июля.



Холодногорский район:

ул. Большая Панасовская (Котлова), 232 (стояк) до 15:00 14 июля., ул. Большая Панасовская (Котлова) (ч/с) до 20:00 14 июля.



Шевченковский район:

пр. Победы, 59 (п. №4, стояк), 66 (п. №10, стояк), 78-а (п. №2, стояк), 78-б (п. №1, стояк) до 20:00 14 июля.; пр. Людвига Свободы, 24 (п. №3) до 20:00 15 июля.; ул. Новгородская, 22 (п. №1, стояк) до 20:00 14 июля.

Напомним, 13 июля в части домов шести районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключили воду.