29.11.2021 15:55 Евгений Клочко

Где в Харькове можно сдать ненужный е-тикет

На каждой станции дежурные вестибюля принимают от пассажиров старые е-тикеты.

Соответствующие боксы для приема старых е-тикетов установили на станциях харьковской подземки. Пассажиры, которые уже получили карты харьковчанина, могу сдать е-тикеты для дальнейшей переработки пластика. Отмечается, что за возврат пластиковой карты деньги возвращаться не будут.

Далее данный пластик отправят на переработку и изготовление Карты харьковчанина.

Харьковчан убедительно просят не выбрасывать е-тикеты, а передать его на повторную переработку. Также карточки можно сдать водителям трамваев и троллейбусов.

Об этом сообщили в Харьковском городском совете со ссылкой на директора коммунального предприятия "Харьковпасс" Юрия Чекарева.

Что касается учащихся школ, то свои проездные он могут сдать учителям сразу после получения своих карт харьковчанина.

Напомним, что все больше потенциальных партнеров проекта "Карта Харьковчанина" предоставляют специальную цену для горожан на свои услуги и товары.

Представители бизнеса в разных сферах готовы предоставлять скидки на приобретение услуг, продуктов питания, топлива и даже на покупку квартиры для разных категорий населения.