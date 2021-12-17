17.12.2021 14:15 Евгений Клочко

На тебе, Боже: Верховная Рада передает украинской армии свой старый автопарк

Среди переданного транспорта - легковые и грузовые автомобили с 1985 до 2006 годов выпуска.

Верховная Рада Украины проголосовала за передачу 60 автомобилей и других транспортных средств на нужды военным. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.

За данное постановление №6438 проголосовали 311 нардепов.

"Принятие этого Постановления обеспечит Минобороны и ВСУ транспортными средствами, необходимыми при осуществлении мер по защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства от вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке

Таже отмечается, что передача транспортных средств не приведет к изменениям показателей бюджета.

В двухнедельный срок аппарат Верховной Рады должен передать транспорт на баланс Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины.

Так, в частности, военным будут переданы:

л/а Skoda Octavia 2005 года выпуска,

л/а Opel Omega 2002 года выпуска,

л/а Mercedes-Benz E 320 2000 года выпуска,

л/а Toyota Camry, 2004 года выпуска,

л/а Chrysler Sebring, 2001 года выпуска

микроавтобус Chevrolet Sport Van 1995 года выпуска,

грузовой автомобиль Mercedes-Benz 817, 1995 года,

ЗИЛы (грузовые цистерны) 1985, 1988 года выпуска.

автобусы ЛАЗ 4207 2005 и 2006 года выпуска

КАМАЗ 55102 и 5320, 1992 и 1996 года выпуска,

экскаватор Борекс 2101, 1996 года выпуска,

грузовой фургон Peugeot Boxer, 1995 года выпуска и другие.

Напомним, Верховная Рада 16 декабря приняла закон о трансплантации органов . Новый закон предоставляет законодательные основания оформить при жизни своё согласие либо несогласие на трансплантацию в случае смерти через портал "Дія".