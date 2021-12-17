17.12.2021 14:15 Евгений Клочко
На тебе, Боже: Верховная Рада передает украинской армии свой старый автопарк
Среди переданного транспорта - легковые и грузовые автомобили с 1985 до 2006 годов выпуска.
Верховная Рада Украины проголосовала за передачу 60 автомобилей и других транспортных средств на нужды военным. Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу украинского парламента.
За данное постановление №6438
проголосовали 311 нардепов.
"Принятие этого Постановления обеспечит Минобороны и ВСУ транспортными средствами, необходимыми при осуществлении мер по защите суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности государства от вооруженной агрессии Российской Федерации", - говорится в пояснительной записке
.
Таже отмечается, что передача транспортных средств не приведет к изменениям показателей бюджета.
В двухнедельный срок аппарат Верховной Рады должен передать транспорт на баланс Центра обеспечения служебной деятельности Министерства обороны и Генерального штаба Вооруженных сил Украины.
Так, в частности, военным будут переданы:
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л/а Skoda Octavia 2005 года выпуска,
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л/а Opel Omega 2002 года выпуска,
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л/а Mercedes-Benz E 320 2000 года выпуска,
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л/а Toyota Camry, 2004 года выпуска,
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л/а Chrysler Sebring, 2001 года выпуска
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микроавтобус Chevrolet Sport Van 1995 года выпуска,
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грузовой автомобиль Mercedes-Benz 817, 1995 года,
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ЗИЛы (грузовые цистерны) 1985, 1988 года выпуска.
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автобусы ЛАЗ 4207 2005 и 2006 года выпуска
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КАМАЗ 55102 и 5320, 1992 и 1996 года выпуска,
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экскаватор Борекс 2101, 1996 года выпуска,
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грузовой фургон Peugeot Boxer, 1995 года выпуска и другие.
Напомним, Верховная Рада 16 декабря приняла закон о трансплантации органов
. Новый закон предоставляет законодательные основания оформить при жизни своё согласие либо несогласие на трансплантацию в случае смерти через портал "Дія".
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