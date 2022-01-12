12.01.2022 12:55 Евгений Клочко

В Viber рассказали, как украинцы отправляли сообщения, звонили и пользовались приложением в 2021 году

3100 сообщений и больше 200 звонков в секунду, переписки в групповых чатах и распространение чат-ботов — это 2021 год в обзоре Rakuten Viber в Украине.

Rakuten Viber, мировой лидер в области обмена сообщениями и голосовой коммуникации, опубликовал результаты использования Viber в 2021 году в Украине.

В 2021 году украинцы отправили через Viber 97,5 миллиардов сообщений, это примерно 3100 сообщений в секунду. Количество сообщений выросло на 11% по сравнению с 2020 годом. Больше всего сообщений украинцы отправили в дни популярных праздников: на Новый год и 8 марта. В целом около 20% всех сообщений через Viber отправляются в Украине, это делает страну одной из ключевых для мессенджера.

По данным компании, за год в Украине было совершено более 6,7 млрд звонков, то есть более 200 звонков в секунду. Количество звонков в Украине выросло на 11,5% по сравнению с 2020 годом. Пиковыми датами, когда украинцы звонили друг другу больше, стали Новый год и 8 марта, как и в случае с сообщениями.

Групповые чаты, которыми Viber известен в Украине, в 2021 году собрали почти 19 миллионов участников. Это означает, что две трети всех пользователей смартфонов в Украине участвовали хотя бы в одном групповом чате в Viber.

Среди рекордсменов года — стикеры: в течение года украинцы отправили более 3,8 млрд стикеров через Viber. Это на 13% больше, чем в 2020 году. Больше всех выросли чат-боты — их стало на 27% больше по сравнению с 2020 годом.

Кроме этого, в Rakuten Viber поделились статистикой использования своих AR-масок. Это новая функция в мессенджере, в Украине она появилась в октябре. С того момента украинцы сделали фото или видео с AR-масками Viber более 14 миллионов раз.

Какие линзы Viber стали наиболее популярными в Украине в 2021 году? “Бесконечный стол” — маска-игра, в которой пользователь должен ловить мамины вареники, котлеты и другие домашние блюда, стала самой популярной маской в Украине. “Тигровая” маска, созданная в рамках партнерства со Всемирным фондом дикой природы (WWF), заняла второе место. На третьей строчке — маска с Санта-Клаусом, она попала в топ во время новогодних праздников.

“В этом году украинцы продолжали ограничивать личные контакты из-за пандемии, поэтому Viber помогал делать общение онлайн живым и эмоциональным”, — говорит Атанас Райков, старший директор EMENA в Rakuten Viber.

“Более 30% всех сообщений в Viber украинцы отправляют с картинками, стикерами и видео. Люди ищут эмоциональные и веселые способы оставаться на связи друг с другом: будь то поздравление другу в маске с тигром, или же фото в маске со смешной шапкой для мамы со словами: "Мама, я поел и в шапке". В прошлом году мы добавили новые полезные функции для общения, в 2022 году их будет больше; это означает больше забавных способов проявить себя и сказать "привет" максимально персонализированно”.

Самые популярные способы общения украинцев в Viber 2021 году:

6,7 млрд звонков

3100 сообщений в секунду

+27% чат-ботов

19 млн участников групповых чатов

3,8 млрд стикеров

14 млн фото и видео с AR-масками

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