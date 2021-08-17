Утечка аммиака произошла на предприятии под Харьковом

Аварию устранили в течение часа.
Утром 16 августа на комбинате «Рассвет» в Золочеве произошла утечка аммиака, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий.
Около половины восьмого утра согласно технологического процесса происходило стравливание аммиака через клапан сброса лишнего давления в технологическом оборудовании комбината «Рассвет» Государственного Агентства резерва Украины, расположенного в пгт Золочев, ул. Богдана Хмельницкого.
По техническим причинам клапан лишнего давления после срабатывания не закрылся.
Аварийная бригада комбината устранила неисправность в 8:35 мин. Жертв и пострадавших нет.
Напомним, год назад от отравления аммиаком в Харькове погибли четыре человека.
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Пожалуй, лучшее, что сегодня можно сделать, – это не делать ничего вообще (естественно, по возможности). Увы, звезды будут склонять к хаосу и в мыслях, и делах, и в общении.
Чистое небо днем скроется за облаками, но к вечеру погода в Харькове опять прояснится.
Сегодня, 17 августа, отмечается День секонд-хенда.
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