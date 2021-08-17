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17.08.2021  12:20   Рита Парфенова

Утечка аммиака произошла на предприятии под Харьковом

Аварию устранили в течение часа.


Фото из открытых источников

Утром 16 августа на комбинате «Рассвет» в Золочеве произошла утечка аммиака, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на оперативную сводку происшествий.

Около половины восьмого утра согласно технологического процесса происходило стравливание аммиака через клапан сброса лишнего давления в технологическом оборудовании комбината «Рассвет» Государственного Агентства резерва Украины, расположенного в пгт Золочев, ул. Богдана Хмельницкого.

По техническим причинам клапан лишнего давления после срабатывания не закрылся.

Аварийная бригада комбината устранила неисправность в 8:35 мин. Жертв и пострадавших нет.

Напомним, год назад от отравления аммиаком в Харькове погибли четыре человека.

Тэги:  аммиак, харьков
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