17.08.2021 12:38

Огуречница: выращивают ли харьковчане овощи и делают ли заготовки на зиму

17 августа православная церковь чтит память святых Евдокии или Авдотьи. В народе этот день назывался Огуречницей, поскольку согласно традициям в этот день собирали последний урожай огурцов и делали запас закруток уже на зиму.

Соответственно, сообщает РЕДПОСТ , сегодня собирали урожай чеснока и лука, которые вместе с огурцами шли на эти засолки. Согласно поверьям, после 17 августа огурцы уже не растут.

Также этот день назвали Синегнойкой, ведь в него часто шёл дождь, от которого гнило сено. По погоде в этот день смотрели, какой будет ноябрь. Если будут сегодня дождь и ветер, то и в ноябре будут ливни, а если день без осадков, то и ноябрь будет сухим.

Поверья поверьями, но вопрос жары и урожая нас заинтересовал, ведь есть в Харькове и владельцы домов, а в области так тем более. А среди старшего поколения многие из них хозяева огородов или хотя бы нескольких грядок в своём дворе. Что же происходит на этих грядках этим летом?

На самом деле урожай просто сгорает, по чуть-чуть или очень быстро – зависит от того, как часто хозяин поливал свой огород. Однако, солнце для открытого грунта в этом году излишнее "палящее". Говорят, выживают огурцы только в теплицах, закрытых от прямых солнечных лучей и с оптимальным уровнем влажности.

Тем не менее, для заготовок планируют огурцы покупать, если своего урожая будет совсем мало. Все таки закрутки и засолки для нас, украинцев, привычное дело и без них трудно представить зимний семейный ужин.

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