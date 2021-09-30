30.09.2021 18:00 Виталий Хиневич
Признания под пытками: на Харьковщине сотрудников полиции подозревают в преступлении
Избивали деревянной палкой по спине и душили подушкой.
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.
Отмечается, что в ноябре 2019 года в Харьковской области произошло убийство гражданина. С целью проведения следственно-оперативных мероприятий на место происшествия прибыли сотрудники полиции и начальник одного из отделов полиции Чугуевского районного управления. Был установлен факт, что убитый имел связи с местным жителем. Вечером, в день преступления, подполковник полиции вместе с другими сотрудниками правоохранительных органов прибыли к месту жительства друга убитого.
С целью получения признательных показаний были использованы противоправные методы в виде нанесения телесных повреждений и удушения подушкой. После чего пытаемого доставили в отделении полиции и продолжили избивать пластиковой бутылью, наполненной водой.
30 сентября текущего года заместителю начальника одного из отделений Чугуевского районного управления полиции было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 части 2 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.
На данный момент устанавливаются другие участники данного преступления.
Напомним, трем сотрудникам патрульной службы Нацполиции в Харьковской области, которые напали
на двух граждан и ограбили их, сообщили о подозрении.
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