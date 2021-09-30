30.09.2021 18:00 Виталий Хиневич

Признания под пытками: на Харьковщине сотрудников полиции подозревают в преступлении

Избивали деревянной палкой по спине и душили подушкой.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Харьковской областной прокуратуры.

Отмечается, что в ноябре 2019 года в Харьковской области произошло убийство гражданина. С целью проведения следственно-оперативных мероприятий на место происшествия прибыли сотрудники полиции и начальник одного из отделов полиции Чугуевского районного управления. Был установлен факт, что убитый имел связи с местным жителем. Вечером, в день преступления, подполковник полиции вместе с другими сотрудниками правоохранительных органов прибыли к месту жительства друга убитого.

С целью получения признательных показаний были использованы противоправные методы в виде нанесения телесных повреждений и удушения подушкой. После чего пытаемого доставили в отделении полиции и продолжили избивать пластиковой бутылью, наполненной водой.

30 сентября текущего года заместителю начальника одного из отделений Чугуевского районного управления полиции было сообщено о подозрении в совершении преступления, предусмотренного статьей 127 части 2 Уголовного кодекса Украины. Статья предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от 5 до 10 лет.

На данный момент устанавливаются другие участники данного преступления.

Напомним, трем сотрудникам патрульной службы Нацполиции в Харьковской области, которые напали на двух граждан и ограбили их, сообщили о подозрении.