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25.05.2021  14:12   

Под Харьковом фура врезалась в припаркованный прицеп тяжеловеса: подробности ДТП в Песочине

В Нацполиции сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия возле стационарного поста ГАИ в Песочине.

25 мая в 00:54 фура MAN с прицепом въехала в грузовик DAF, припаркованный у поста полиции в поселке Песочин

Напомним, около часа ночи 25 мая произошло столкновение двух грузовых автомобилей.

33-летний водитель фуры MAN с прицепом въехал в грузовик DAF, который стоял у поста полиции в поселке Песочин, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.

В результате столкновения 36-летняя пассажирка авто MAN получила травмы. Женщину госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.

25 мая в 00:54 фура MAN с прицепом въехала в грузовик DAF, припаркованный у поста полиции в поселке Песочин

Информация о ДТП зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского райуправления полиции №1.

Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.

25 мая в 00:54 фура MAN с прицепом въехала в грузовик DAF, припаркованный у поста полиции в поселке Песочин

Источник:   ГУ НП
 Тэги:  дтп, харьков
 
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