В Нацполиции сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия возле стационарного поста ГАИ в Песочине.
Напомним, около часа ночи 25 мая произошло столкновение двух грузовых автомобилей.
33-летний водитель фуры MAN с прицепом въехал в грузовик DAF, который стоял у поста полиции в поселке Песочин, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу Нацполиции.
В результате столкновения 36-летняя пассажирка авто MAN получила травмы. Женщину госпитализировали в Харьковскую городскую клиническую больницу скорой и неотложной медицинской помощи.
Информация о ДТП зарегистрировано в Едином учете заявлений и сообщений Харьковского райуправления полиции №1.
Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия выясняются.
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