В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.
Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».
Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.
Индустриальный район:
ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №3, стояк) до 17:00 26 мая.
Киевский район:
пер. Марьяненко, 1 (п. №1) до 17:00 26 мая.
Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 240-а (п. №1) до 20:00 26 мая.
Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26 мая.
Слободской район:
ул. Ньютона, 10-а, ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк), 18-а (п. №1) до 20:00 26 мая.
Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), пр. Науки (Ленина), 27, 27-б, 29, 29-а, 31, 31-а,б,в до 20:00 26 мая;
пр. Победы, 68, 68-а до 23:59 26 мая.
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Погоду в среду определяет поле повышенного давления. На протяжении всего дня небо будет покрыто облаками. Осадков синоптики не прогнозируют.
В народном календаре 26 мая носит название Лукерьи-Комарницы.
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