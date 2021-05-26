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26.05.2021  08:28   

Аварийное отключение воды в Харькове 26 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Аварийное отключение холодной воды в Харькове 26 мая

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Индустриальный район:
ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №3, стояк) до 17:00 26 мая.

Киевский район:
пер. Марьяненко, 1 (п. №1) до 17:00 26 мая.

Немышлянский район:
Салтовское шоссе, 240-а (п. №1) до 20:00 26 мая.

Новобаварский район:
пр. Дзюбы, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26 мая.

Слободской район:
ул. Ньютона, 10-а, ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк), 18-а (п. №1)  до 20:00 26 мая.

Шевченковский район:
ул. Софиевская (ч/с), пр. Науки (Ленина), 27, 27-б, 29, 29-а, 31, 31-а,б,в до 20:00 26 мая;
пр. Победы, 68, 68-а до 23:59 26 мая.

 

Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  вода, отключение, ремонт, порыв, харьков
 
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