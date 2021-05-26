26.05.2021 08:28

Аварийное отключение воды в Харькове 26 мая. Список адресов

В нескольких районах Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат воду.

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».



Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.



Индустриальный район:

ул. Маршала Рыбалко, 87 (п. №3, стояк) до 17:00 26 мая.



Киевский район:

пер. Марьяненко, 1 (п. №1) до 17:00 26 мая.



Немышлянский район:

Салтовское шоссе, 240-а (п. №1) до 20:00 26 мая.



Новобаварский район:

пр. Дзюбы, 7 (п. №2, спаренный стояк) до 20:00 26 мая.



Слободской район:

ул. Ньютона, 10-а, ул. Танкопия, 8 (п. №5, стояк), 18-а (п. №1) до 20:00 26 мая.

Шевченковский район:

ул. Софиевская (ч/с), пр. Науки (Ленина), 27, 27-б, 29, 29-а, 31, 31-а,б,в до 20:00 26 мая;

пр. Победы, 68, 68-а до 23:59 26 мая.



