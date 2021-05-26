26.05.2021 08:00

Гороскоп по знакам Зодиака на среду, 26 мая

Все точки над «i» непременно должны быть расставлены. Именно поэтому день плохо подходит для творчества и креатива, зато удачен в области цифр, точных наук и конкретных решений.





Овен (21 марта – 20 апреля)

Овен может испытать желание взять кого-то под свою защиту: этого потребует его внезапно обострившееся чувство справедливости. Возможно, он станет свидетелем того, как с кем-то несправедливо обошлись, кто-то попросит у него поддержки, или же Овен просто займет чью-то сторону в конфликте. Все это замечательно, однако Овну следует помнить о том, что главная роль защитника – постараться примирить стороны, а не обрушивать на обидчика свой праведный гнев, подбрасывая веток в костер конфликта.



Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет настроен на борьбу! Не важно, с кем бороться и за что – Телец готов в любой ситуации идти на принцип. Идет ли речь о том, что кто-то занял его любимое место, перебил на полуслове или вынашивает против него коварные планы – Телец не даст спуску никому. К своим врагам, и вымышленным и реальным, он будет беспощаден. Плохо только, что в кругу друзей и семьи его обострившуюся принципиальность нельзя отключить, нажав на кнопку «Выкл».



Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецы будут настоящими максималистами! Им захочется определённости во всем – даже в том, где ее в помине быть не может. Благодаря такому настрою, Близнецы будут легче обычного принимать решения, однако они будут чересчур категоричными и однобокими. Чтобы не наломать дров и не перессориться с окружающими, Близнецам следует помягче относиться к людям. И главное – не делить все вокруг на «черное» и «белое», помня о том, что существуют и другие цвета.



Рак (22 июня – 23 июля)

Раку необходимо сдерживаться, чтобы не выплеснуть в лицо окружающим все, что он считает нужным. А сдержаться будет нелегко: обстоятельства могут его провоцировать! Возможно даже, кто-то попросит Рака честно высказать свое мнение по какому-то вопросу. Если Рак поддастся этому соблазну, он способен своей беспощадной критикой буквально уничтожить собеседника. Так что лучше для него держаться золотой середины, сдабривая бочку критики хотя бы ложкой утешительной похвалы.



Лев (24 июля – 23 августа)

Если в последнее время Лев выступал посредником в каком-то споре или конфликте, то ему срочно надо самоустраниться: роль примиряющей стороны не для него. Более того, примирители, возможно, понадобятся ему самому – настолько резким и категоричным Лев способен стать. Звезды предупреждают, что своими самоуверенными, дерзкими высказываниями Лев может сильно навредить себе, так что для него же самого лучше в спорных вопросах держать рот на замке.



Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева способна примерить на себя образ настоящего домашнего тирана! По крайней мере, именно так может казаться ее близким и родным. Дева будет точно знать, что и как каждому надо делать, и готова ревностно за этим следить. Хуже всего, если в отношениях с близкими у нее накопились проблемы. Дева может попытаться их решить, действуя давлением и наскоком там, где нужно было проявить дипломатический подход.



Весы (24 сентября – 23 октября)

Весы рискуют стать объектом критики! Это может быть и ласковое подтрунивание любимого человека, и конструктивная критика коллеги, и ворчливое недовольство начальства по поводу и без. Не стоит расстраиваться и тем более терять веру в себя! Лучше, прежде чем что-либо сделать, как следует все взвесить. А перед тем как сказать – подумать: не лучше ли оставить свое мнение при себе?



Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Ситуация потребует от Скорпиона решать свои финансовые вопросы. Особенно те, которые уже давно назрели и требуют принятия решительных мер. Поиски новой работы, дополнительного источника дохода, разговор с начальством о зарплате и т.д. – на любой подобный подвиг у Скорпиона хватит решимости и возможности довести дело до конца. Тяга к финансовой независимости поможет Скорпиону сокрушить любую преграду, стоящую на его пути.



Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Стрелец не будет склонен соглашаться с чужим мнением, зато способен кого угодно заставить согласиться со своим! Даже если обычно он – сама дипломатичность, на первое место он будет ставить свои интересы и свое могучее «Я». Неудивительно, если такая позиция будет то и дело сталкивать Стрельца лбами с другими людьми. Впрочем, на этот счет Стрелец будет настроен философски: если окружающие с ним не согласны, это их проблемы.



Козерог (22 декабря – 20 января)

Козерог будет склонен раздражаться из-за любого пустяка. Впрочем, недоразумений вокруг него действительно может быть немало. В какой-то момент Козерог способен обнаружить, что выпустил контроль над ситуацией из рук, и от его усилий мало что зависит. Звезды советуют Козерогу расслабиться и проявить гибкость: если изменить ситуацию ему не по силам, значит, с ней следует смириться и постараться к ней приспособиться.



Водолей (21 января – 19 февраля)

Чтобы день прошел без эксцессов, Водолею просто необходимо проявлять гибкость! Однако именно к этому звезды его не склоняют: его обостренное чувство справедливости способно найти обидчиков везде, даже там, где их нет. Вместо того чтобы жалеть себя и отбиваться от мнимых нападок окружающих, Водолею следует запастись терпением. Будьте выше досадных мелочей и не забывайте о чувстве юмора – оно превратит трагедию в комедию и убережет от ссор!



Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы способны превзойти самих себя во всем, что касается планирования! Идет ли речь о том, чтобы составить для начальства план работ, для семьи – план ремонта, или для себя – планы на вечер, Рыбам в этом не будет равных. Помимо этого, звезды советуют им подумать о безопасности в любой сфере – дома, в машине, на рабочем месте. Предпринятые профилактические меры в дальнейшем могут сильно облегчить вам жизнь.