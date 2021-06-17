Главная Новости Харькова Криминал и происшествия ДТП в Харькове: Водитель перевернулся, улетев с трассы - видео момента аварии (ВИДЕО)
17.06.2021  19:03   

ДТП в Харькове: Водитель перевернулся, улетев с трассы - видео момента аварии (ВИДЕО)

Об эффектном кульбите иномарки в Харькове сообщают очевидцы.


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Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Салтовке - ДТП.

Авария произошла на проспекте Тракторостроителей.

Здесь VW, не сбросив скорость, решил пересечь пешеходный переход.

Объехав пешехода, водитель не справился с управлением и улетел на обочину, перевернувшись.  

Напомним, что ранее мы писали о смертельной аварии под Харьковом, в которой столкнулись Газель и КАМАЗ.

Тэги:  дтп, аварии, харьков, перевертыш, салтовка, тракторостроителей
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