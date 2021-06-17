ДТП в Харькове: Водитель перевернулся, улетев с трассы - видео момента аварии (ВИДЕО)

Об эффектном кульбите иномарки в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, на Салтовке - ДТП.
Авария произошла на проспекте Тракторостроителей.
Здесь VW, не сбросив скорость, решил пересечь пешеходный переход.
Объехав пешехода, водитель не справился с управлением и улетел на обочину, перевернувшись.
Напомним, что ранее мы писали о смертельной аварии под Харьковом, в которой столкнулись Газель и КАМАЗ.
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