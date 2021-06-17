Игорь Терехов поздравил медработников с их профессиональным праздником (ФОТО)

Концерт ко Дню медицинского работника состоялся сегодня, 17 июня, во Дворце спорта.
Праздник был организован для работников сферы здравоохранения Харькова – врачей различных специальностей, фельдшеров, медсестер, лаборантов, санитаров.
Всех присутствующих с наступающим Днем медработника поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.
«Мне приятно быть с вами в канун, пожалуй, самого гуманного праздника, который есть на Земле, - Дня медицинского работника. Мы с вами пережили несколько волн пандемии. Я встречался со многими из вас, когда было безумно тяжело. Я видел ваши уставшие глаза, когда вы сутками не выходили из больниц, спасая жизни харьковчан. Только благодаря вашему героизму Харьков прошел все эти испытания и вернулся к обычной жизни. Спасибо вам за это! Будьте здоровыми и счастливыми! Пускай на ваших лицах всегда расцветают улыбки!» - обратился он к медикам.
За многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие сферы здравоохранения лучшим работникам медицинских учреждений Игорь Терехов вручил Почетные грамоты Харьковского городского совета, исполнительного комитета и Благодарности городского головы.
Подарком для медработников стал концерт известной украинской певицы Оли Поляковой.
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