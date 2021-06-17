Главная Фото Концерты, фестивали Игорь Терехов поздравил медработников с их профессиональным праздником (ФОТО)
17.06.2021  21:11   

Игорь Терехов поздравил медработников с их профессиональным праздником (ФОТО)

Концерт ко Дню медицинского работника состоялся сегодня, 17 июня, во Дворце спорта.



Праздник был организован для работников сферы здравоохранения Харькова – врачей различных специальностей, фельдшеров, медсестер, лаборантов, санитаров.

Всех присутствующих с наступающим Днем медработника поздравил исполняющий обязанности Харьковского городского головы Игорь Терехов.

«Мне приятно быть с вами в канун, пожалуй, самого гуманного праздника, который есть на Земле, - Дня медицинского работника. Мы с вами пережили несколько волн пандемии. Я встречался со многими из вас, когда было безумно тяжело. Я видел ваши уставшие глаза, когда вы сутками не выходили из больниц, спасая жизни харьковчан. Только благодаря вашему героизму Харьков прошел все эти испытания и вернулся к обычной жизни. Спасибо вам за это! Будьте здоровыми и счастливыми! Пускай на ваших лицах всегда расцветают улыбки!» - обратился он к медикам.

За многолетний добросовестный и плодотворный труд, высокий профессионализм, весомый вклад в развитие сферы здравоохранения лучшим работникам медицинских учреждений Игорь Терехов вручил Почетные грамоты Харьковского городского совета, исполнительного комитета и Благодарности городского головы.

Подарком для медработников стал концерт известной украинской певицы Оли Поляковой.

Фотогалерея

Тэги:  терехов, полякова, концерт, харьков, день медработника, дворец спорта
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати
 

Материалы по теме

 
16.06 Спорт «Металлист» вернулся! - Игорь Терехов 16.06 Власть Игорь Терехов выиграл суд по переименованию проспекта Жукова 13.06 Спорт В Харькове проходят гонки дронов и автомоделей (ФОТОРЕПОРТАЖ)  
 
 
 

В этот день 

 
 

Присоединяйся к нам: 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 