Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 18 июня

В Харьков идет жара. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
Южный циклон будет периодически поливать Харьков и область дождями, местами прогремят грозы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.
Утром переменная облачность, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.
Днем переменная облачность, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +24°...+28°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.
Вечером переменная облачность, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +26°...+22C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.
Вероятность магнитных бурь: 10%. Магнитных бурь синоптики не прогнозируют. Тем не менее метеозависимым людям следует прислушиваться к сигналам своего организма.
Народные приметы. Утром чувствуется резкий запах травы – к дождю.
Много росы – к большому урожаю.
Туман по воде стелется, значит грибов будет много.
Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе.
Сегодня никогда легко управлять эмоциями – как своими, так и чужими. Хороший день для новых знакомств (в том числе романтических), которые могут перерасти в нечто большее.
В Харьков идет жара. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.
17 июня 1955 года под управлением лётчика-испытателя Ю. Алашеева совершил первый полет самолет Ту-104.
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