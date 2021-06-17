17.06.2021 15:54

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на пятницу, 18 июня

В Харьков идет жара. Ночью небольшой дождь, днем преимущественно без осадков.



Фото: Василий Голосный

Южный циклон будет периодически поливать Харьков и область дождями, местами прогремят грозы, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром переменная облачность, вероятность осадков 20%. Температура воздуха +19°...+21°C (ощущается как +21°C). Ветер северо-восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 84%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Днем переменная облачность, вероятность осадков 10%. Температура воздуха +24°...+28°C (ощущается как +26°C). Ветер восточный, 7 м/с. Влажность воздуха 74%. Атмосферное давление 755 мм рт.ст.



Вечером переменная облачность, вероятность осадков 3%. Температура воздуха +26°...+22C (ощущается как +27°C). Ветер восточный, 6 м/с. Влажность воздуха 67%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 10%. Магнитных бурь синоптики не прогнозируют. Тем не менее метеозависимым людям следует прислушиваться к сигналам своего организма.



Народные приметы. Утром чувствуется резкий запах травы – к дождю.



Много росы – к большому урожаю.



Туман по воде стелется, значит грибов будет много.



Если в этот день солнце парит и тишина в воздухе, можно готовится к грозе.