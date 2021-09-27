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27.09.2021  17:33   Дмитрий Колоней

Харьковские футболисты вновь обыграли одного из лидеров Премьер-лиги (видео)

Харьковский "Металлист 1925" на выезде одолел "Десну".


Сайт ФК "Металлист 1925"
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на официальный сайт ФК "Металлист 1925", харьковский клуб взял верх над "Десной".   
 
Футболисты одержали третью победу в УПЛ.
 
Харьковский клуб после пяти матчей без побед, в которых он взял всего одно очко, сумел обыграть на выезде черниговцев со счетом 2:1.
 
"Металлист 1925" открыл счет уже на первой минуте встречи благодаря точному удару Марлисона, но "Десне" удалось достаточно быстро отыграться - на 12 минуте забил Тотовицкий. Тем не менее в начале второго тайма Кравченко установил окончательный результат поединка - 1:2.
 
Эта победа позволила "Металлисту 1925" подняться на девятое место в турнирной таблице УПЛ. В активе харьковчан десять очков. "Десна" идет на шестой позиции с 16 баллами.
 
Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал выездную победу своей команды над черниговской «Десной». Рассказал о состоянии Ткачука и оценил игру Кравченко в стартовом составе. 
 
 "Любая победа в Премьер-лиге - это успех. Я очень рад, что мы победили такую ​​сильную команду. Сегодня, пожалуй, тот день, когда без доли везения не обошлось. "Десна" - это очень хорошая команда, у нее очень квалифицированные игроки. Однако мы за счет организации, самоотдачи, все же, сегодня победили. У нас был план на игру, ребята его придерживались, видимо, это дало результат. Была очень большая самоотдача, мы в сложной ситуации, нам нужно брать очки. 
 
Отметим, что ранее Десну с таким же счетом - 2:1 - победил Металлист. 
 
 
Напомним, ранее мы писали о кубковой победе харьковского "Металлиста". 

 

Тэги:  футбол, металлист 1925, харьков, десна, металлист
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