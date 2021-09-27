27.09.2021 17:33 Дмитрий Колоней

Харьковские футболисты вновь обыграли одного из лидеров Премьер-лиги (видео)

Харьковский "Металлист 1925" на выезде одолел "Десну".



Сайт ФК "Металлист 1925"

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на официальный сайт ФК "Металлист 1925", харьковский клуб взял верх над "Десной".

Футболисты одержали третью победу в УПЛ.

Харьковский клуб после пяти матчей без побед, в которых он взял всего одно очко, сумел обыграть на выезде черниговцев со счетом 2:1.

"Металлист 1925" открыл счет уже на первой минуте встречи благодаря точному удару Марлисона, но "Десне" удалось достаточно быстро отыграться - на 12 минуте забил Тотовицкий. Тем не менее в начале второго тайма Кравченко установил окончательный результат поединка - 1:2.

Эта победа позволила "Металлисту 1925" подняться на девятое место в турнирной таблице УПЛ. В активе харьковчан десять очков. "Десна" идет на шестой позиции с 16 баллами.

Главный тренер "Металлиста 1925" Валерий Кривенцов прокомментировал выездную победу своей команды над черниговской «Десной». Рассказал о состоянии Ткачука и оценил игру Кравченко в стартовом составе. "Любая победа в Премьер-лиге - это успех. Я очень рад, что мы победили такую ​​сильную команду. Сегодня, пожалуй, тот день, когда без доли везения не обошлось. "Десна" - это очень хорошая команда, у нее очень квалифицированные игроки. Однако мы за счет организации, самоотдачи, все же, сегодня победили. У нас был план на игру, ребята его придерживались, видимо, это дало результат. Была очень большая самоотдача, мы в сложной ситуации, нам нужно брать очки. Отметим, что ранее Десну с таким же счетом - 2:1 - победил Металлист. Напомним, ранее мы писали о кубковой победе харьковского "Металлиста".