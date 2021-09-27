27.09.2021 16:23 Дмитрий Колоней

Грядет массовая проверка загранпаспортов

Главная проблема - в транслитерации, которая должна соответствовать международным стандартам.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ , ссылаясь на Today, заграничные паспорта украинцев будут проверяться на соответствие международным стандартам транслитерация имен и фамилий. Об этом заявила глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Орыся Демская.

Украинский язык в международном транслитерационном стандарте присутствует с 1995 года. Но за три десятилетия в языке произошли изменения, которые уже следует учесть, в том числе при транслитерации. Эти изменения унифицируют с международными стандартами, чтобы имена и фамилии в заграничных паспортах писались правильно.

Решение о конкретных изменениях будет принимать Нацкомиссия по стандартам госязыка, а утверждать правила проверки будет Институт украинского языка. По закону комиссия должна свои решения обсуждать с Институтом украинского языка, другими научными учреждениями, которые занимаются украинским языком.

Как известно, в приложении "Дія" c недавнего времени отображаются как биометрические, так и небиометрические паспорта украинцев. Таким образом, паспорта, выданные после 2015 года автоматически должны подтянуться в приложение. Что касается украинских паспортов, то паспорт-книжечка не отображается, только ID-карта.

Напомним, ранее мы писали о том, что с 24 сентября 2021 года пока часть пользователей мобильных телефонов смогут сгенерировать «желтые» и «зеленый» внутренние COVID-сертификаты в приложении. Документ можно получить на следующий день после первой дозы вакцинации двухдозной вакциной. Благодаря наличию «желтых» и «зеленых» внутренних COVID-сертификатов бизнес и государственные учреждения смогут продолжить работу.