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27.09.2021  16:23   Дмитрий Колоней

Грядет массовая проверка загранпаспортов

Главная проблема - в транслитерации, которая должна соответствовать международным стандартам.


Фото из открытых источников
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на Today, заграничные паспорта украинцев будут проверяться на соответствие международным стандартам транслитерация имен и фамилий. Об этом заявила глава Нацкомиссии по стандартам госязыка Орыся Демская.
 
Украинский язык в международном транслитерационном стандарте присутствует с 1995 года. Но за три десятилетия в языке произошли изменения, которые уже следует учесть, в том числе при транслитерации. Эти изменения унифицируют с международными стандартами, чтобы имена и фамилии в заграничных паспортах писались правильно.
 
Решение о конкретных изменениях будет принимать Нацкомиссия по стандартам госязыка, а утверждать правила проверки будет Институт украинского языка. По закону комиссия должна свои решения обсуждать с Институтом украинского языка, другими научными учреждениями, которые занимаются украинским языком.
 
Как известно, в приложении "Дія" c недавнего времени отображаются как биометрические, так и небиометрические паспорта украинцев. Таким образом, паспорта, выданные после 2015 года автоматически должны подтянуться в приложение. Что касается украинских паспортов, то паспорт-книжечка не отображается, только ID-карта.
 
Напомним, ранее мы писали о том, что с 24 сентября 2021 года пока часть пользователей мобильных телефонов смогут сгенерировать «желтые» и «зеленый» внутренние COVID-сертификаты в приложении. Документ можно получить на следующий день после первой дозы вакцинации двухдозной вакциной. Благодаря наличию «желтых» и «зеленых» внутренних COVID-сертификатов бизнес и государственные учреждения смогут продолжить работу.

 

Источник:   Today
 Тэги:  загранпаспорт, проверка, харьков, укриана
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