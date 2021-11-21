21.11.2021 20:35 Виталий Хиневич
104-летняя украинка получила загранпаспорт и хочет увидеть правнуков
Одесситка хочет отправиться в Польшу, увидеть, как живут ее родственники.
Скриншот: сюжет ТСН
Об этом сообщает РЕДПОСТ
со ссылкой на издание «Главред».
Отмечается, что 104-летняя София Цуркан получили загранпаспорт и хочет отправиться в Польшу, чтобы проведать правнуков.
Долгожительница, коренная одесситка, родилась в 1917 году, по национальности-полька. Кроме этого известно, что ее дочери 82 и 75 лет проживают в Варшаве вместе с двумя внучками и пятью правнуками.
Одесситке принесли документ прямо домой, самостоятельно она не может передвигаться, так как пользуется коляской после того, как повредила бедро.
Родственники Софии хотят оставить ее в Польше, чтобы оказывать надлежащий медицинский уход.
Кроме этого, стоит отметить, что загранпаспорт в этом возрасте вручили впервые на территории Украины.
Напомним, с августа текущего года каждая организация будет принимать цифровые паспорта
в «Дії». Теперь они на уровне закона имеют такую же юридическую силу, как и их пластиковые или бумажные аналоги.
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости