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22.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 22 ноября

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.

харьков

В первый день рабочей недели ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+8°C (ощущается как +2°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер северо-западный, 4 м/с​​. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+2°C (ощущается как +3°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера успокаивается, и космическая погода приходит в норму. Магнитных бурь ожидать в этот день не стоит.

Народные приметы. Иней на деревьях в этот день предвещал мороз. А туман, наоборот, к оттепели.

Если небо затянуто облаками и падает снег, то май будет дождливым.

Тэги:  погода, прогноз погоды, харьков
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