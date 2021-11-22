22.11.2021 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на понедельник, 22 ноября

Облачная погода будет держаться в Харькове до самого вечера. Без существенных осадков.

В первый день рабочей недели ожидается аномально теплая погода. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.



Утром пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +6°...+8°C (ощущается как +2°C). Ветер западный, 4 м/с. Влажность воздуха 87%. Атмосферное давление 745 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +7°...+9°C (ощущается как +7°C). Ветер северо-западный, 4 м/с​​. Влажность воздуха 76%. Атмосферное давление 746 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 2%. Температура воздуха +4°...+2°C (ощущается как +3°C). Ветер северный, 2 м/с. Влажность воздуха 90%. Атмосферное давление 748 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 5%. Магнитосфера успокаивается, и космическая погода приходит в норму. Магнитных бурь ожидать в этот день не стоит.



Народные приметы. Иней на деревьях в этот день предвещал мороз. А туман, наоборот, к оттепели.



Если небо затянуто облаками и падает снег, то май будет дождливым.