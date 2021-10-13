13.10.2021 16:41 Дмитрий Колоней

Борьба с коронавирусом в Харькове: идет вакцинация в парке Горького

Многие сотрудники любимого места отдыха харьковчан приняли решение сделать вакцинацию.



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Об этом сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ . Так, сотрудник парка Горького Михаил Васильев, работающий техником аттракционов, говорит, что на работе он ежедневно сталкивается с большим количеством людей. Поэтому парень, чтобы обезопасить окружающих, своих близких и себя, принял решение сделать вакцинацию.

"Во-первых", - отметил Михаил Васильев, - "это важно потому, что вырабатывается коллективный иммунитет. Если будет вакцинировано 80% населения, оно будет меньше болеть. Во-вторых, я вакцинировался и из личных побуждений, потому что хочу путешествовать по Европе, спокойно пересекать границу без ПЦР-тестов, не тратиться на это".

Другие сотрудники парка также решили сделать прививку. Тем более, что к ним приехала выездная бригада. Люди говорят, что прививаются, потому что хотят, чтобы место отдыха было не только комфортным, но и безопасным в период пандемии.

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Сотрудница парка Дарья Синельникова сообщила: "Я, собственно говоря, работаю с огромным количеством людей, поэтому я думаю, есть необходимость мне привиться, чтоб я не могла заразить людей. Парк - это фишка не только Харькова, но и, наверное, Украины. Здесь много людей, мероприятий. Хотелось бы держать их на том же уровне. Ну, и чтоб никто не болел. Чтобы были довольны, радостны и счастливы".

Всего в парке работает полтысячи человек, и около половины уже вакцинировались самостоятельно, а по месту работы делают прививки 100 человек, у них на выбор 3 вакцины.

Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП "Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького" подчеркнул:

"Наши сотрудники неоднократно спрашивали о возможности вакцинирования по месту работы, поскольку с графиком не всем удобно как-то выбраться в выходной день в свою клинику. Поэтому, рассмотрев все вопросы, руководство парка пошло на то, чтоб вызвать сюда для вакцинирования. Мы составили список желающих, передали в Департамент охраны здоровья. Они это систематизировали и выездная бригада приехала в парк Горького. И вот сейчас перед началом рабочего дня сотрудники имеют возможность вакцинироваться".

Напомним, ранее мы писали о том, почему известные харьковчане решили вакцинироваться от COVID-19, о прививках, как личном вкладе в борьбу с коронавирусом. Именно от количества вакцинированных зависит, насколько быстро в городе, стране и мире будет сформирован так называемый коллективный иммунитет.