    
Главная Новости Харькова Медицина Борьба с коронавирусом в Харькове: идет вакцинация в парке Горького
13.10.2021  16:41   Дмитрий Колоней

Борьба с коронавирусом в Харькове: идет вакцинация в парке Горького

Многие сотрудники любимого места отдыха харьковчан приняли решение сделать вакцинацию.


РЕДПОСТ
Об этом сообщает корреспондент портала РЕДПОСТ. Так, сотрудник парка Горького Михаил Васильев, работающий техником аттракционов, говорит, что на работе он ежедневно сталкивается с большим количеством людей. Поэтому парень, чтобы обезопасить окружающих, своих близких и себя, принял решение сделать вакцинацию. 
 
"Во-первых", - отметил Михаил Васильев, - "это важно потому, что вырабатывается коллективный иммунитет. Если будет вакцинировано 80% населения, оно будет меньше болеть. Во-вторых, я вакцинировался и из личных побуждений, потому что хочу путешествовать по Европе, спокойно пересекать границу без ПЦР-тестов, не тратиться на это".
 
Другие сотрудники парка также решили сделать прививку. Тем более, что к ним приехала выездная бригада. Люди говорят, что прививаются, потому что хотят, чтобы место отдыха было не только комфортным, но и безопасным в период пандемии. 
 
 
Сотрудница парка Дарья Синельникова сообщила: "Я, собственно говоря, работаю с огромным количеством людей, поэтому я думаю, есть необходимость мне привиться, чтоб я не могла заразить людей. Парк - это фишка не только Харькова, но и, наверное, Украины. Здесь много людей, мероприятий. Хотелось бы держать их на том же уровне. Ну, и чтоб никто не болел. Чтобы были довольны, радостны и счастливы".
 
Всего в парке работает полтысячи человек, и около половины уже вакцинировались самостоятельно, а по месту работы делают прививки 100 человек, у них на выбор 3 вакцины.
 
 
Андрей Кравченко, пресс-секретарь КП "Центральный парк культуры и отдыха имени М. Горького" подчеркнул: 
 
"Наши сотрудники неоднократно спрашивали о возможности вакцинирования по месту работы, поскольку с графиком не  всем удобно как-то выбраться в выходной день в свою клинику. Поэтому, рассмотрев все вопросы, руководство парка пошло на то, чтоб вызвать сюда для вакцинирования. Мы составили список желающих, передали в Департамент охраны здоровья. Они это систематизировали и выездная бригада приехала в парк Горького. И вот сейчас перед началом рабочего дня сотрудники имеют возможность вакцинироваться".
 
Напомним, ранее мы писали о том, почему известные харьковчане решили вакцинироваться от COVID-19, о прививках, как личном вкладе в борьбу с коронавирусом. Именно от количества вакцинированных зависит, насколько быстро в городе, стране и мире будет сформирован так называемый коллективный иммунитет. 
 

 

Тэги:  вакцинация, парк горького, харьков, коронавирус, ковид
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
13.10 ВИДЕО Почему известные харьковчане решили вакцинироваться от COVID-19: видео 12.10 Медицина Ситуация с коронавирусом: Харьковский горсовет принял план действий 11.10 Медицина Вакцинация или COVID-19: что опаснее и каким путем пойти
 
 
 
 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2021 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 