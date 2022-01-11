11.01.2022 06:00 Рита Парфенова

Прогноз погоды в Харькове на вторник, 11 января

На протяжении всего дня небо в Харькове будет покрыто облаками. Без существенных осадков. На дорогах гололедица.





Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Подробнее о погоде на 11 января

Утром пасмурно, вероятность осадков 17%. Температура воздуха -1°...-4°C (ощущается как -10°C). Ветер северный, 4 м/с. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 752 мм рт.ст.



Днем пасмурно, вероятность осадков 28%. Температура воздуха -5°...-7°C (ощущается как -12°C). Ветер северный, 5 м/с. Влажность воздуха 80%. Атмосферное давление 754 мм рт.ст.



Вечером пасмурно, вероятность осадков 21%. Температура воздуха -8°...-9°C (ощущается как -17°C). Ветер северный, 6 м/с. Влажность воздуха 81%. Атмосферное давление 756 мм рт.ст.



Вероятность магнитных бурь: 1%. Во вторник, 11 января 2022 года, будут происходить лишь незначительные геомагнитные возмущения. И они не приведут к возникновению магнитных бурь.



Народные приметы. Если ветер дул с севера, а небо при этом было безоблачным, то следовало ожидать мороза.