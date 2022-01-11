11.01.2022 07:00

Гороскоп на 11 января для всех знаков Зодиака: что обещают звезды

Звезды во главу угла ставят конкретность и прагматизм. Берясь за дело, подумайте, нужно ли оно вам и что вы с этого получите. Может, и браться за него не стоит?

Овен (21 марта – 20 апреля)

У Овна будет удивительная способность чувствовать потенциал и прибыль там, где другие не видят никакой перспективы. Благодаря своему чутью, он способен даже безнадежные, запущенные проекты обернуть к своей выгоде! Звезды советуют Овну использовать этот талант для того, чтобы изящно «разрулить» самые сложные вопросы. Ну а потом с полным правом наслаждаться изумлением на лицах окружающих.

Телец (21 апреля – 21 мая)

Телец будет испытывать настоящий прилив энергии и сил! Его решительности, напористости и энергичности в делах можно только позавидовать. Однако в то же время день склоняет его к резкости и безапелляционности, а его решения далеко не всегда могут быть хорошо обдуманы. Именно поэтому звезды советуют Тельцу во избежание ошибок семь раз отмерить, прежде чем рубить с плеча. Руководствуясь этим нехитрым правилом, Телец не прогадает!

Близнецы (22 мая – 21 июня)

Близнецам в делах следует быть как можно внимательнее – особенно при работе с цифрами, деньгами, документами и вообще во всех сферах, где их хотя бы теоретически может ожидать подвох. День склоняет Близнецов к рассеянности, из-за чего есть большой риск что-нибудь проглядеть или понять не так, как нужно. Поэтому совет Близнецам простой: будьте бдительны, читайте все, что написано мелким шрифтом и даже между строк! Иначе вашей доверчивостью и невнимательностью кто-то воспользуется.

Рак (22 июня – 23 июля)

Рак, независимо от своего житейского и профессионального опыта, имеет шанс узнать что-то совершенно новое для себя. Это может быть связано с его работой, увлечениями или же с ближайшим окружением. Что ж, учиться никогда не поздно, тем более что гороскоп именно к этому и склоняет Рака. Звезды советуют ему держать глаза и уши открытыми для поступающей в них информации – это обогатит Рака новыми знаниями.

Лев (24 июля – 23 августа)

Звезды дают Льву парадоксальный совет: не вкладывать всю душу в то, чем он занимается. Даже если Лев – пылкий энтузиаст своего дела, ему лучше работать в автоматическом «конвейерном» режиме, подходя к решению задач с чисто технической стороны. «Не усложняй!» – девиз сегодняшнего дня. Дело в том, что любые попытки Льва полноценно включиться в работу едва ли что-то улучшат, а вот сбить с толку могут. Что ж, иногда чем проще, тем лучше, и – именно такой день.

Дева (24 августа – 23 сентября)

Дева будет легко находить с окружающими общий язык. Благодаря своей проснувшейся коммуникабельности, Дева сможет без труда улаживать дела, на которые в другое время она потратила бы весь дар своего красноречия – причем без гарантии результата. Так что не теряйте время, Девы! Расскажите всем вокруг о своих идеях, заручитесь поддержкой – и вы удивитесь тому, как быстро и легко, оказывается, могут продвигаться самые серьезные дела.

Весы (24 сентября – 23 октября)

Звезды обещают Весам отличный день для продвижения и запуска любых проектов! Их позиции сильны, а потенциал виден невооруженным глазом. Посвятив окружающих в свой план, Весы удивятся тому, сколько у них найдется сторонников! Если же они запустят новый проект, их ждут замечательные перспективы. Другими словами, Весам дается шанс сделать что-то, что заложит основу их будущего благополучия. Поэтому сосредоточьтесь на главном. Не надо растрачивать этот день на пустяки.

Скорпион (24 октября – 22 ноября)

Скорпиону будет сложнее обычного формулировать свои мысли. Если вдруг потребуется изложить их на бумаге, невнятности фраз Скорпиона позавидует сам Нострадамус! Зато ему прекрасно будет удаваться все, что нужно делать руками, а не головой. Так что звезды советуют Скорпиону в переносном или даже в прямом смысле засучить рукава. Сделайте то, что вы можете делать «на автомате» или займитесь физическим трудом. Поверьте, это не так уж страшно, а иногда и вовсе бывает полезно.

Стрелец (23 ноября – 21 декабря)

Чуть ли не с самого утра Стрельца ожидает аврал. Ему следует приготовиться к тому, что в течение дня ни минуты не удастся посидеть, сложа руки. Главное, чтобы Стрелец в панике не начал хвататься за все дела одновременно! Чтобы не растратить силы впустую, звезды советуют Стрельцу действовать стремительно, но без суеты. Все равно его энергии не хватит на то, чтобы закрыть своей грудью сразу все амбразуры.

Козерог (22 декабря – 20 января)

Залогом успеха в делах Козерога будет его умение самому взять то, что ему положено по праву. Не стоит ждать, что кто-то вдруг заметит его заслуги или пойдет навстречу: это утопия. Это день тех, кто напоминает о себе, проявляет настойчивость, стоит над душой, то есть действует. Возможно, кому-то из окружающих покажется, что Козерог действует преимущественно ему на нервы – что ж, почему бы и нет? Зато Козерог не упустит своего, и его проекты уж точно не останутся без внимания.

Водолей (21 января – 19 февраля)

Водолея ожидает день, про какие обычно говорят: «Дело спорится». Он будет находиться в состоянии гармонии и равновесия, в котором без надрыва решаются практически любые задачи. Возможно, окружающим покажется, что Водолей вообще не прилагает никаких усилий, однако на самом деле он просто способен хорошо организовать свое время: второстепенные дела Водолей отложит в сторону, а важные – спокойно решит в течение дня.

Рыбы (20 февраля – 20 марта)

Рыбы будут подобны Юлию Цезарю, которому блестяще удавалось делать одновременно несколько дел! День наделяет Рыб такими качествами, как энергичность, острый ум и, главное, быстрота – благодаря им, они способны побить все рекорды! Окружающим остается только завидовать: даже если Рыбы возьмутся за три задачи сразу, они сумеют получить отличный результат!