Суд вынес приговор экс-директору лесхоза под Харьковом

Бывший руководитель Гутянского лесхоза Виктор Сыса признан виновным и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.
Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным бывшего руководителя государственного предприятия «Гутянское лесное хозяйство» в попытке дачи взятки (ч. 3 ст. 369 УК Украины). В четверг, 17 февраля ему вынесен приговор в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев с конфискацией части имущества, передает РЕДПОСТ.
До вступления приговора в силу обвиняемый выпещен под залог. У него есть 30 днея для подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.
Напомним, обвиняемый предлагал детективу НАБУ 100 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении должностных лиц ГП «Гутянское лесное хозяйство».
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