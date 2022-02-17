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17.02.2022  12:00   Рита Парфенова

Суд вынес приговор экс-директору лесхоза под Харьковом

Бывший руководитель Гутянского лесхоза Виктор Сыса признан виновным и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Бывший руководитель Гутянского лесхоза Виктор Сыса признан виновным и приговорен к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы.

Коллегия судей Высшего антикоррупционного суда признала виновным бывшего руководителя государственного предприятия «Гутянское лесное хозяйство» в попытке дачи взятки (ч. 3 ст. 369 УК Украины). В четверг, 17 февраля ему вынесен приговор в виде лишения свободы сроком 5 лет 6 месяцев с конфискацией части имущества, передает РЕДПОСТ.

До вступления приговора в силу обвиняемый выпещен под залог. У него есть 30 днея для подачи апелляционной жалобы в Апелляционную палату Высшего антикоррупционного суда.

Напомним, обвиняемый предлагал детективу НАБУ 100 тысяч долларов США за закрытие уголовного производства в отношении должностных лиц ГП «Гутянское лесное хозяйство».

Источник:   Высший антикоррупционный суд
 Тэги:  суд, приговор, харьков
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