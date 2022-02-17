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17.02.2022  20:22   Дмитрий Колоней

Делали миллионы на наркотиках: в Харькове разоблачена преступная организация (фото, видео)

В рамках уголовного производства идут десятки обысков в Киеве, Харькове, Запорожье, Одессе и Днепре.

 
Криминал Харьков: Разоблачена преступная организация наркосбытчиков
 
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на ГБР, сотрудниками Государственного бюро расследований обнаружена и разоблачена масштабная сеть наркосбытчиков. Преступная схема, работавшая почти восемь лет, реализовывалась во всех регионах страны. Группировка начала активно действовать с 2014 года. Под видом госпрограммы по лечению наркозависимых, преступники вовлекали молодежь в наркоманию. Имели злоумышленники и свои "выходы" на высокопоставленных чиновников полиции. Оборотни в погонах богатели на прикрытии сбыта наркоты  под видом благородных намерений.
 
Криминал Харьков: Разоблачена преступная организация наркосбытчиков
 
Преступники создали ряд предприятий, открывших наркологические кабинеты в крупных городах Украины, подключив  и аптеки. За несколько сотен гривен злоумышленники продавали рецепты на 40 таблеток метадона. Затем «покупатели» законно получали метадон и перепродавали его на черном рынке. Одна точка реализовывала в среднем до 2-3 тысяч рецептов на месяц. Ежемесячный оборот преступников доходил до 10 млн грн ежемесячно.
 
Криминал Харьков: Разоблачена преступная организация наркосбытчиков
 
Около 40 обысков в крупнейших городах Украины проводятся и у вовлеченных в схемы должностных лиц из местного руководства правоохранительных органов. О результатах следственных действий будет сообщено дополнительно.
 
Криминал Харьков: Разоблачена преступная организация наркосбытчиков
 
Правонарушителям, предварительно грозит наказание по следующим статьям:
  • превышение власти или служебных полномочий работником правоохранительного органа, что повлекло тяжкие последствия (ч. 3 ст. 365 УК Украины);
  • незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов совершенное организованной группой (ч. 3 ст. 307 УК Украины);
  • незаконные приобретение, сбыт или использование специальных технических средств получения информации, совершенные организованной группой (ч. 3 ст. 359 УК Украины).
Им светит до 12 лет с конфискацией имущества.
 
Криминал Харьков: Разоблачена преступная организация наркосбытчиков
 
Криминал Харьков: Разоблачена преступная организация наркосбытчиков
 
Криминал Харьков: Разоблачена преступная организация наркосбытчиков
 
Всех, кто обладает информацией о незаконной деятельности таких кабинетов, просим сообщать на горячую линию по тел.: +38 (044) 300 27 07.
 
 

 

Источник:   ГБР
 Тэги:  наркотики, преступная схема, харьков, украина, сбыт, накрсбытчики, группировка, киев, запорожье, одесса, днепр
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