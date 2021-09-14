14.09.2021 12:00 Виталий Хиневич

За украинцами будут следить: новые карантинные правила

В Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Лига.Life».

Отмечается, что в торговых центрах установят специальные видео камеры для контроля ношения медицинских масок гражданами.

По словам Игоря Кузина, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки будут организовываться выездные комиссии в регионы страны.

"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, или соблюдают социальную дистанцию", – сообщил главный санитарный врач Украины.

Напомним, Минздрав планирует ввести в Украине зеленый и желтый сертификат вакцинации от коронавируса.