За украинцами будут следить: новые карантинные правила

В Украине усилят контроль за соблюдением карантинных ограничений.
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на издание «Лига.Life».
Отмечается, что в торговых центрах установят специальные видео камеры для контроля ношения медицинских масок гражданами.
По словам Игоря Кузина, в случае ухудшения эпидемиологической обстановки будут организовываться выездные комиссии в регионы страны.
"Будут установлены специальные камеры в торговых центрах на уровне областей страны, которые позволят увидеть, сколько людей не используют маски, или соблюдают социальную дистанцию", – сообщил главный санитарный врач Украины.
Напомним, Минздрав планирует ввести в Украине зеленый и желтый сертификат вакцинации от коронавируса.
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