14.09.2021 12:22

Игорь Терехов выступил в поддержку харьковского производителя вакцин

Игорь Терехов назвал необоснованными претензии прокуратуры к процедуре выделения земли для строительства новых корпусов фармацевтического предприятия «ЛекХим».



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На встрече с коллективом «ЛекХим» исполняющий обязанности мэра Харькова Игорь Терехов заявил, что действия прокуратуры по отношению к предприятию должны проходить строго в рамках закона, сообщает РЕДПОСТ.



«Мы выделили землю в аренду, предприятие уже начало разработку проектно-строительной документации. Прокуратура оспаривает наше решение по совершенно формальным причинам, поэтому мы будем отстаивать свои права в суде. Город здесь однозначно выступит на стороне предприятия», – сказал Игорь Терехов.



Руководитель города подчеркнул, что расширение производства «ЛекХим» чрезвычайно важно и для Харькова, и в целом для страны, поскольку предприятие готовится стать первым в Украине производителем вакцин против коронавируса.



«Стране нужна своя вакцина, поэтому это очень важный проект. Мы не знаем, какая будет ситуация через месяц или через два с пандемией. И то, что харьковское предприятие намерено выпускать вакцину и вложить в производство порядка 25-30 миллионов евро – это очень здорово», – заявил Игорь Терехов.



«ЛекХим» является официальным поставщиком в Украину вакцины CoronaVac, созданной китайской компанией Sinovac Biotech. С 2022 года компания планирует начать выпуск этой вакцины на своем предприятии в Харькове.