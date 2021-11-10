10.11.2021 15:55 Виталий Хиневич

В Харькове «заминировали» школу: подробности

В учебном заведении Харькова искали взрывчатое вещество.

Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ

Примерно в 12:50 администрация харьковской школы №11, расположенной по улице Василия Мельникова, 7 получила сообщение о «минировании».

Голос девочки-подростка во время учебного процесса сообщил, что «школа заминирована».

В результате взрывотехники прибыли на место происшествия в течение 10 минут.

Читайте также: В Харькове заминировали торговый центр

Было осмотрено более 800 квадратных метров 3-этажного здания и прилегающей территории. На проведение осмотра школы на предмет обнаружения взрывчатки было потрачено более часа. Также была проведена эвакуация детей и персонала.

Предметов, которые могли нести угрозу жизни учащимся и сотрудникам учебного учреждения, обнаружено не было.

После завершения оперативных мероприятий силовики разрешили школьникам вернуться в школу.

Напомним, ранее правоохранители задержали псевдоминера , терроризировавшего Харьков с 2020 года.