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10.11.2021  15:55   Виталий Хиневич

В Харькове «заминировали» школу: подробности

В учебном заведении Харькова искали взрывчатое вещество.

В Харькове заминировали школу
 
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ.
 
Примерно в 12:50  администрация харьковской школы №11, расположенной по улице Василия Мельникова, 7 получила сообщение о «минировании». 
 
Голос девочки-подростка во время учебного процесса сообщил, что «школа заминирована».
 
В результате взрывотехники прибыли на место происшествия в течение 10 минут. 
 
 
Было осмотрено более 800 квадратных метров 3-этажного здания и прилегающей территории. На проведение осмотра школы на предмет обнаружения взрывчатки было потрачено более часа. Также была проведена эвакуация детей и персонала. 
 
В Харькове заминировали школу
 
Предметов, которые могли нести угрозу жизни учащимся и сотрудникам учебного учреждения, обнаружено не было. 
 
После завершения оперативных мероприятий силовики разрешили школьникам вернуться в школу. 
 
Напомним, ранее правоохранители задержали псевдоминера, терроризировавшего Харьков с 2020 года.
 
Тэги:  минирование, школа, харьков
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