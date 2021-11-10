10.11.2021 15:55 Виталий Хиневич
В Харькове «заминировали» школу: подробности
В учебном заведении Харькова искали взрывчатое вещество.
Об этом сообщает корреспондент РЕДПОСТ
.
Примерно в 12:50 администрация харьковской школы №11, расположенной по улице Василия Мельникова, 7 получила сообщение о «минировании».
Голос девочки-подростка во время учебного процесса сообщил, что «школа заминирована».
В результате взрывотехники прибыли на место происшествия в течение 10 минут.
Было осмотрено более 800 квадратных метров 3-этажного здания и прилегающей территории. На проведение осмотра школы на предмет обнаружения взрывчатки было потрачено более часа. Также была проведена эвакуация детей и персонала.
Предметов, которые могли нести угрозу жизни учащимся и сотрудникам учебного учреждения, обнаружено не было.
После завершения оперативных мероприятий силовики разрешили школьникам вернуться в школу.
Напомним, ранее правоохранители задержали псевдоминера
, терроризировавшего Харьков с 2020 года.
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