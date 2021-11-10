10.11.2021 16:19 Дмитрий Колоней

Дым по всей округе: в Харькове подожгли заброшенную высотку (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.



Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - хулиганство и пожар. Дебоширы устроили его на Салтовке. Здесь, на улице Родниковой, вероятно, подростки или бездомные подожгли заброшенное высотное здание. Огнеборцы уже на месте.

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Напомним, ранее мы писали о том, что пожарные <a href="https://redpost.com.ua/news/1214384-nochyu-pozharnyie-tushili-mnogoetazhnuyu-zabroshku-foto" target="_blank">тушили многоэтажную заброшку,</a> ликвидируя пожар на территории неработающей швейной фабрики.