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10.11.2021  16:19   Дмитрий Колоней

Дым по всей округе: в Харькове подожгли заброшенную высотку (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.


Фото из открытых источников

Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - хулиганство и пожар. Дебоширы устроили его на Салтовке. Здесь, на улице Родниковой, вероятно, подростки или бездомные подожгли заброшенное высотное здание. Огнеборцы уже на месте.

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Тэги:  пожар, поджог, харьков, горит дом, заброшка
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