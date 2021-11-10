Дым по всей округе: в Харькове подожгли заброшенную высотку (видео)

О чрезвычайном происшествии в Харькове сообщают очевидцы.
Как сообщает РЕДПОСТ, ссылаясь на социальные сети, в Харькове - хулиганство и пожар. Дебоширы устроили его на Салтовке. Здесь, на улице Родниковой, вероятно, подростки или бездомные подожгли заброшенное высотное здание. Огнеборцы уже на месте.
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Планированию – да, авралам – нет. День склоняет к осторожности и необходимости тщательно взвешивать все «за» и «против».
Погода оправывает пословицу: солнце светит, но не греет. Среда будет ясной, но лучше одеваться потеплее. К вечеру может срываться первый снег.
Сегодня отмечаются несколько международных праздников.
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