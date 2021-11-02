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02.11.2021  21:33   Васили Голосный

Дождливый вечер в Харькове (фото)

На смену солнечной погоде в Харьков пришел циклон. Но уже со второй половины недели дожди прекратятся.

Дождь, Харьков

Предлагаем вам насладиться фотопрогулкой по дождливому Харькову, поскольку наш город прекрасен в любую погоду.

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Тэги:  дождь, вечер, пейзаж, харьков
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