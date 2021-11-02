Дождливый вечер в Харькове (фото)

На смену солнечной погоде в Харьков пришел циклон. Но уже со второй половины недели дожди прекратятся.
Предлагаем вам насладиться фотопрогулкой по дождливому Харькову, поскольку наш город прекрасен в любую погоду.
Действуйте в рамках поговорки «семь раз отмерь - один отрежь». В любых делах не стоит ждать от окружающих уступок и компромиссов.
Небо в Харькове будет покрыто облаками. С утра ожидается дождь, который будет идти практически весь день.
Ежегодно 2 ноября отмечается Международный день прекращения безнаказанности за преступления против журналистов.
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