02.11.2021 21:33 Васили Голосный

Дождливый вечер в Харькове (фото)

На смену солнечной погоде в Харьков пришел циклон. Но уже со второй половины недели дожди прекратятся.





Предлагаем вам насладиться фотопрогулкой по дождливому Харькову, поскольку наш город прекрасен в любую погоду.

Фотогалерея