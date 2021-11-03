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03.11.2021  06:00   Рита Парфенова

Прогноз погоды и магнитных бурь в Харькове на среду, 3 ноября

Облачная погода будет в Харькове. Дождь с небольшими перерывами будет идти весь день.

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Ожидается теплая и влажная погода. Среднесуточная температура предполагается на 4 - 6°C выше нормы. Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Харьковский региональный центр по гидрометеорологии.

Утром пасмурно, вероятность осадков 34%. Температура воздуха +9°...+12°C (ощущается как +4°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 95%. Атмосферное давление 750 мм рт.ст.

Днем пасмурно, вероятность осадков 93%. Температура воздуха +12°...+13°C (ощущается как +9°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с​​. Влажность воздуха 88%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вечером пасмурно, вероятность осадков 96%. Температура воздуха +12°...+11°C (ощущается как +8°C). Ветер юго-восточный, 4 м/с. Влажность воздуха 94%. Атмосферное давление 751 мм рт.ст.

Вероятность магнитных бурь: 1%. Активность Солнца значительно снизилась за последние сутки. И 3 ноября 2021 года ожидаются лишь небольшие геомагнитные колебания, которые не приведут к возникновению магнитных бурь.

Народные приметы. Солнечная погода 3 ноября — признак скорого быстрого снижения температуры.

Если вечером тихо и ясно, то следующий день будет хорошим.

Тэги:  погода в харькове, прогноз погоды, харьков
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