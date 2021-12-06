06.12.2021 09:52 Рита Парфенова

В Харькове горел частный реабилитационный центр: подробности (видео, фото)

Почти три часа спасатели тушили пожар в частном двухэтажном доме по улице Аэродромной.





Около полуночи 5 декабря возникло возгорание в частном двухэтажном доме по улице Аэродромной, 7а в Харькове. В здании располагается реабилитационный центр, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.

На момент возгорания в здании находились 13 постояльцев о один работник. Все самостоятельно эвакуировались на свежий воздух. Пострадавших в пожаре не было.

Площадь пожара составила 200 квадратных метров – огонь охватил деревянные леса крыши, перекрытия и жилую комнату на втором этаже.

Пожар тушили тридцать спасателей ГСЧС. Работали 2 пожарных ствола и звено газодымозащитной службы. Для локализации источника возгорания им понадобился час, а в 2:45 пожар был полностью ликвидирован. Причина возникновения пожара выясняется.

Напомним, 4 декабря в селе Бригадировка Изюмского района произошел пожар в частном доме. В жилом помещении горели личные вещи. Пытаясь спасти свое имущество получил ожоги 40-летний хозяин дома. От госпитализации, тем не менее, он отказался.