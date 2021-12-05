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05.12.2021  08:35   Евгений Клочко

В пяти районах Харькова отключат холодную воду 5 декабря. Список адресов

В части домов пяти районов Харькова из-за проведения ремонтных работ отключат холодную воду.


Фото из открытых источников

Отключение холодной воды в Харькове

Воду временно отключат для проведения ремонтно-восстановительных работ, сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на КП «Харьковводоканал».

Коммунальщики уточнили, в каких районах города будут проводиться отключения воды.

Московский район:

  • ул. Гарибальди, 3 (подъезд №2, стояк),
  • пр. Тракторостроителей, 162-а (подъезд №1) до 17:00 5 декабря;
  • шоссе Салтовское, 145 (подъезд №4, стояк),
  • ул. Героев Труда, 60-б (подъезд №6, стояк),
  • ул. Чигирина, 3 до 20:00 5 декабря.

Холодногорский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 152 (подъезд №2, стояк) до 17:00 6 декабря..

Шевченковский район:

  • пер. Классический, 8 (подъезд №2),
  • пр. Людвига Свободы, 57 (подъезд №1, стояк),
  • ул. Рымарская, 23-а (подъезд №1-3) до 20:00 5 декабря

Новобаварский район:

  • ул. Полтавский Шлях, 119 (подъезд №1, спаренный стояк) до 20:00 5 декабря.

Индустриальный район:

  • пр. Александровский, 136/8 (подъезд №1, стояк) до 20:00 6 декабря
Напомним, для проведения ремонтно-восстановительных работ 4 декабря было отключено холодное водоснабжение в части домов восьми районов Харькова.
 
Источник:   КП «Харьковводоканал»
 Тэги:  отключение воды, харьков
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