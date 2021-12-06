06.12.2021 08:00

6 декабря: какой сегодня праздник, приметы, традиции и запреты дня

Ежегодно 6 декабря в Украине отмечают День Вооруженных Сил Украины, который был учрежден Верховной Радой Украины в 1993 году.





6 декабря – историческая дата: в этот день в 1991 году был принят закон Украины «О Вооруженных Силах Украины». По традиции, каждый год президент страны выступает с поздравлением всем служащим украинской армии, отмечая значительную роль этих людей в поддержании Украиной своего независимого статуса.



Вооруженные Силы Украины состоят из Сухопутных, Военно-Морских и Воздушных Сил. Каждая из этих частей имеет «свой» профессиональный день, поэтому День Вооруженных Сил Украины выполняет особую функцию – своеобразное объединение всех военнослужащих страны.



В числе задач украинской армии защита суверенитета и территориальной целостности украинского государства, обеспечение безопасности ее граждан.

Приметы дня

В этот день почитается память благоверного князя Александра Невского и святителя Митрофана. Наши предки обратили внимание на то, что если 6 декабря моросит снег и приходит ветер с севера, то через полгода — 6 июня — будет моросить дождь и дуть северный ветер. В это время крестьяне праздновали становление санного пути по снегу и по льду.

Также в этот день...

В 1492 году первая экспедиция Колумба открыла Испаньолу (современный остров Гаити) и Доминиканскую Республику.



1778 – родился Жозеф Луи Гей-Люссак, французский физик, химик, открывший бор, изобретатель гидрометра, спиртометра.



1833 – в Харькове открылась «Публичная городская библиотека». Первоначально она находилась в ведении министерства внутренних дел, а с 1834 года перешла в ведомство министерства народного образования. Доступ в Библиотеку, по ее правилам, был открыт для каждого «без затруднения и без билетов, исключая только лиц в неприличном виде или одеянии». Тем не менее, успеха она не имела. По мнению современников, «существенное влияние на ее популярность имело то обстоятельство, что библиотека представляла нечто среднее между казенным заведением и общественным учреждением. Да и возникла она не по общественной инициативе, а по предложению правительства, принятому как предписание…»



1917 – парламент Финляндии принял решение об отделении из состава России и получении статуса независимого государства.



1913 – родился Николай Амосов, советский хирург-кардиолог, академик НАН и МАН Украины, доктор медицинских наук.



1932 – в Харькове был открыт аэропорт. Сейчас это Международный аэропорт «Харьков».



1945 – американский инженер Перси Спенсер запатентовал микроволновую печь. В 1947 году первая в мире микроволновая печь Radarange уже была выпущена в нескольких экземплярах. Серийное производство началось в США в 1949-м. Правда, эти печи были предназначены не для приготовления пищи, а для быстрой разморозки стратегических запасов продуктов. И лишь в начале 60-х продукт американского ВПК стал подспорьем для домохозяек.



1950 – родился Джо Хисаиси (настоящее имя – Мамору Фудзисава), японско-американский композитор. Написал музыку к аниме «Унесенные призраками», «Ходячий замок», «Небесный замок Лапута».



1958 – родился Ник Парк, британский аниматор. Четырежды лауреат премии Оскар за мультфильмы «В мире животных», «Неправильные штаны», «Стрижка «под ноль» и «Проклятие кролика-оборотня».



2000 – открыт ливерморий (ранее был известен под временными названиями унунгексий и эка-полоний) – химический элемент с атомным номером 116.



2002 – Еврокомиссия постановила выплатить до 300 тысяч евро каждому фермеру, который согласится отказаться от выращивания табака и начнет осваивать другие культуры.

Именины отмечают:

Александр, Алексей, Григорий, Макар, Митрофан, Федор.