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12.02.2022  13:30   Виталий Хиневич

В "Дії" появилась новая функция, которая позволит получить две новые справки

В Мобильном приложении можно получить справки о страховом и трудовом стаже.

Дия
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на «Сегодня».
 
Сообщается, что благодаря приложению "Дія" украинцы могут получить справки о страховом и трудовом стаже (формы ОК-5 и ОК-7). Данные справки необходимы при трудоустройстве на работу, оформлении пенсии и больничных выплат.
 
Что бы заказать необходимый документ нужно открыть приложение "Дія", пройти авторизацию, выбрать меню «Услуги», открыть раздел «Справки», после выбора необходимой справки нажать на кнопку «Заказать».
 
 
Через пару секунд справка будет отображаться в приложении. Так же ее можно загрузить на свой смартфон.
 
Напомним, с 7 февраля вакцинированные подростки старше 14 лет могут получить тысячу гривен за вакцинацию.
 
Источник:   Сегодня
 Тэги:  дія, харьков
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