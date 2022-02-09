09.02.2022 14:30 Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: ГБР изучит три версии случившегося

Основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.

Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственное Бюро Расследований.

Сообщается, что следователи будут отрабатывать три версии случившейся трагедии в Днепре. Основной версией следствия является совершение Артемием Рябчуком преступления из-за неуставных отношений.

Кроме этого, рассматривается версия психологического заболевания подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре.

Третьей версией является совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране.

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С целью проверки последней версии предоставлены соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. Следователям удалось установить, что Артемий Рябчук находился в 2019 году на территории России две недели.

Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.