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09.02.2022  14:30   Виталий Хиневич

Стрельба в Днепре: ГБР изучит три версии случившегося

Основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.

Рябчук
 
Об этом сообщает РЕДПОСТ со ссылкой на Государственное Бюро Расследований.
 
Сообщается, что следователи будут отрабатывать три версии случившейся трагедии в Днепре. Основной версией следствия является совершение Артемием Рябчуком преступления из-за неуставных отношений. 
 
Кроме этого, рассматривается версия психологического заболевания подозреваемого в расстреле сослуживцев в Днепре. 
 
Третьей версией является совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране.
 
 
С целью проверки последней версии предоставлены соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области. Следователям удалось установить, что Артемий Рябчук находился в 2019 году на территории России две недели.
 
Напомним, 27 января в Днепре солдат срочной службы воинской части 3021 Нацгвардии Украины расстрелял из автомата АК 74 пять сослуживцев и еще пятеро получили ранения. Бывшие военнослужащие этой воинской части говорят, что во время прохождения службы там процветала "дедовщина" и произвол командования части.
 
Источник:   ГБР
 Тэги:  криминал, нападение, харьков
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