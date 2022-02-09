09.02.2022 14:14 Евгений Клочко

"Winter Cup 2022": «Металлист» уверенно обыграл «Верес»

Футбольный матч проходил в рамках товарищеского турнира Winter Cup 2022, который проходит в Турции.

Харьковчане одержали важную победу в рамках учебно-тренировочного сбора в Турции. В следующем матче с «Полесьем» будет выявлен победитель товарищеского турнира. Аналитики букмекерской компании «1хСтавка» считают «желто-синих» фаворитами противостояния, оценивая их шансы на победу коэффициентом 1,75. Ознакомиться со списком бесплатных ставок компании можно по ссылке

Стартовый состав «Металлиста» претерпел некоторые изменения. По сравнению с прошлой игрой в стартовом составе поменялось четыре футболиста. Первый тайм прошел полностью в поиске игры. Обе команды не могли найти свой ритм, поэтому фолов было намного больше, чем голевых моментов. Именно по такому сценарию продлилась вся первая половина матча, закончившаяся со счетом 0:0.

Второй тайм получился более насыщенным на события. «Верес» открыл счет уже спустя 7 минут после свистка. Красивый гол забил Игорь Солдат. Но через 3 минуты автор шедевра допустил ошибку и отправил мяч в сетку собственных ворот. На 69-й минуте встречи противник грубо сыграл в своей штрафной, что привело к назначению пенальти. Удар с 11-метровой отметки хладнокровно реализовал Фаре Балули.

Победитель турнира "Winter Cup 2022", проходящего в Турции, будет выявлен в матче ФК «Металлист» - ФК «Полесье». Стоит отметить, что за клуб из Житомира дебютировал чемпион мира по боксу Александр Усик. О его участие в предстоящей встрече на данный момент ничего не известно.

Напомним, футбольный клуб «Металлист» 8 февраля 2022 года провел товарищеский матч против румынского клуба «Петролул» и сыграл вничью 1:1.