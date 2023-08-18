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18.08.2023  21:33   Дмитро Колонєй

Готуємо яблука зі сметаною у духовці

Смачний та корисний десерт до Яблучного Спасу.

Як приготувати яблука зі сметаною у духовці
 
Як пише РЕДПОСТ, цю страву можна подати як на сніданок, так і як солодкий перекус для всієї родини. Солодкі та поживні ласощі низькокалорійні, тому не нашкодять фігурі.

Що варто врахувати

  • Для начинки можна використовувати родзинки, фініки та інші сухофрукти чи горіхи. Вони додадуть насолоду, смак та аромат.
  • Ті, хто дуже полюбляє солодке, можуть додати трохи цукру до сметани.
  • Сметану краще брати натуральну, густу та з високим відсотком жирності, щоб вона не витекла під час запікання.
  • Волоські горіхи можна замінити кедровими горішками або мигдалем.
  • Сметану можна замінити на натуральний йогурт без добавок.
  • Замість цукру можна замінити цукрозамінник, який не боїться термічної обробки.
Як приготувати яблука зі сметаною у духовці

Яблука зі сметаною у духовці

Продукти на 2 порції:

  • Яблука (середнього розміру) 2 шт.
  • Сметана (35%) 100 гр
  • Цукор 1 чайн.
  • Чорнослив 10 гр
  • Курага 10 гр
Як приготувати яблука зі сметаною у духовці

Покроковий рецепт приготування

  1. Яблука вимити у проточній воді,
  2. Обсушити на сухо паперових рушниках.
  3. Ножем зрізати верхівку з широкого краю яблука,
  4. Вирізати серцевину з насінням, але до кінця не доходити до кінця, щоб випадково не прорізати яблуко наскрізь. Можна використовувати не ніж, а чайну ложку із тонким краєм.
  5. Чорнослив та курагу для начинки ретельно промити під проточною водою
  6. Викласти в миску,
  7. Залити окропом і залишити на кілька хвилин, щоб вони набрякли.
  8. Воду злити,
  9. Обсушити
  10. Дрібно нарізати ножем.
  11. Форму для запікання застелити пергаментом.
  12. Яблука поставити у форму для запікання.
  13. Кожне яблуко начинити подрібненими чорносливом та курагою.
  14. Зверху, хто любить солодкі десерти, може присипати трохи цукру.
  15. Ложкою у кожне яблуко на начинку викласти сметану.
  16. Зверху начинку в яблуках можна присипати подрібненим волоським горіхом. Він надасть десерту приємного присмаку.
  17. Духовку розігріти до 180 градусів.
  18. Поставити форму з яблуками до духовки приблизно на 25 хвилин.
  19. Вийняти десерт із печі,
  20. Дати трохи охолонути
  21. Подати до столу. https://redpost.com.ua/news/1255886-gotuemo-originalniy-ta-smachniy-yabluchniy-sup

Смачного!

 
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Тэги:  рецепт, яблука, цукор, сметана, курага
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