18.08.2023 21:33 Дмитро Колонєй
Готуємо яблука зі сметаною у духовці
Смачний та корисний десерт до Яблучного Спасу.
Як пише РЕДПОСТ
, цю страву можна подати як на сніданок, так і як солодкий перекус для всієї родини. Солодкі та поживні ласощі низькокалорійні, тому не нашкодять фігурі.
Що варто врахувати
-
Для начинки можна використовувати родзинки, фініки та інші сухофрукти чи горіхи. Вони додадуть насолоду, смак та аромат.
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Ті, хто дуже полюбляє солодке, можуть додати трохи цукру до сметани.
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Сметану краще брати натуральну, густу та з високим відсотком жирності, щоб вона не витекла під час запікання.
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Волоські горіхи можна замінити кедровими горішками або мигдалем.
-
Сметану можна замінити на натуральний йогурт без добавок.
-
Замість цукру можна замінити цукрозамінник, який не боїться термічної обробки.
Яблука зі сметаною у духовці
Продукти на 2 порції:
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Яблука (середнього розміру) 2 шт.
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Сметана (35%) 100 гр
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Цукор 1 чайн.
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Чорнослив 10 гр
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Курага 10 гр
Покроковий рецепт приготування
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Яблука вимити у проточній воді,
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Обсушити на сухо паперових рушниках.
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Ножем зрізати верхівку з широкого краю яблука,
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Вирізати серцевину з насінням, але до кінця не доходити до кінця, щоб випадково не прорізати яблуко наскрізь. Можна використовувати не ніж, а чайну ложку із тонким краєм.
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Чорнослив та курагу для начинки ретельно промити під проточною водою
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Викласти в миску,
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Залити окропом і залишити на кілька хвилин, щоб вони набрякли.
-
Воду злити,
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Обсушити
-
Дрібно нарізати ножем.
-
Форму для запікання застелити пергаментом.
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Яблука поставити у форму для запікання.
-
Кожне яблуко начинити подрібненими чорносливом та курагою.
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Зверху, хто любить солодкі десерти, може присипати трохи цукру.
-
Ложкою у кожне яблуко на начинку викласти сметану.
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Зверху начинку в яблуках можна присипати подрібненим волоським горіхом. Він надасть десерту приємного присмаку.
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Духовку розігріти до 180 градусів.
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Поставити форму з яблуками до духовки приблизно на 25 хвилин.
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Вийняти десерт із печі,
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Дати трохи охолонути
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Подати до столу. https://redpost.com.ua/news/1255886-gotuemo-originalniy-ta-smachniy-yabluchniy-sup
Смачного!
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