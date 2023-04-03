03.04.2023 22:30 Рита Парфенова

Сезонний салат зі шпинатом та яблуками

Салат зі шпинатом та яблуками - це свіжий та смачний салат, який можна приготувати швидко та просто.

Цей смачний салат може стати альтернативою для легкого обіду, пише РЕДПОСТ

Інгредієнти

4 склянки шпинату молодого

2 яблука гала або фуджі

1 склянка чеддера

1 склянка стебел селери

1 склянка мигдалю смаженого

½ склянки ізюму

4 ст. л. меду

3 ст. л. олії рослинної

2 ст. л. яблучного оцту

½ ч. л. гірчиці сухої

ч. л. кориці

1 зубчик часнику

1 щіпка солі

Приготування

Шпинат молодий помити, крупний порвати, хвостики теж. Яблука та селеру тонко порізати. Сир натерти на тертці. Горіхи підсушити на сухій сковороді. Змішати мед, олію, яблучний оцет, суху гірчицю, часник, корицю, сіль. Перемішати все разом у ємності та подати до столу.



