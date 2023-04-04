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04.04.2023  06:00   

Прогноз погоди у Харкові на 4 квітня

У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.

Харків

Про це повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Харківський регіональний центр з гідрометеорології.

Вранці хмарно, ймовірність опадів 2%. Температура повітря +7°...+8°C (відчувається як +7°C). Вітер східний, 3 м/с. Вологість повітря 95%. Атмосферний тиск 748 мм рт.ст.

Вдень хмарно, ймовірність опадів 32%. Температура повітря +11°...+12°C (відчувається як +14°C). Вітер східний, 2 м/с. Вологість повітря 81%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Ввечері хмарно, ймовірність опадів 4%. Температура повітря +12°...+9°C (відчувається як +14°C). Вітер південно-східний, 1 м/с. Вологість повітря 63%. Атмосферний тиск 750 мм рт.ст.

Народні прикмети

  • Якщо на дорогах багато птахів, то погода буде похмурою та вологою;
  • Якщо у підвалі проростає картопля, весняна погода скоро прийде;
  • Якщо у небі червоний місяць, погода буде сирою і теплою.

Тэги:  прогноз погоди, погода, харків
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