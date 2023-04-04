04.04.2023 06:30 Рита Парфенова

Гороскоп на 4 квітня для всіх знаків зодіаку: що обіцяють зірки

День підходить для будь-яких важливих завдань, будь то ділові переговори або освідчення в коханні. Головне сьогодні – не розтратити свій потенціал на дрібниці.

Овен (21 березня – 20 квітня)

У гороскопі Овна переважатимуть зібраність, цілеспрямованість та діловий підхід. У будь-якій сфері життя їм керуватимуть практичність та амбіції! Завдяки такому настрою, Овен чудово впорається з будь-яким дорученим йому фронтом робіт; єдине, чим займатися не варто, – це творчістю. День схиляє Овна до того, щоб не виходити за межі звичного, тож будь-які спроби поекспериментувати у гіршому випадку подіють на шкоду, у кращому – будуть малоефективними.

Телець (21 квітня – 21 травня)

Тельцю слід бути гранично обережним у спілкуванні – не виключено непорозуміння та конфлікти. Такий уже це день, що обов'язково знайдуться добрі люди, які захочуть висловити Тельцеві своє невдоволення, покритикувати його чи просто до чогось причепитися. Якщо Телець не хоче образ і сварок, найвірніша тактика – включити дипломатію і йти з-під удару, гасячи конфлікт у самому зародку.

Близнюки (22 травня – 21 червня)

Близнюки у справах можуть відчути себе господарем становища! Вони контролюватимуть ситуацію, тримаючи всі ниточки у своїх руках. Це допоможе їм добиватися поставленої мети, однак у гороскопі Близнюків є свій каверз – жорсткість і нетерпимість, до яких у цей день схиляють їхні зірки. Близнюки не будуть схильні дослухатися до чужої думки, а у разі загрози своїм планам, не роздумуючи, підуть на конфлікт. Щоб не зіпсувати відносини з оточуючими, їм варто бути гнучкішими, пам'ятаючи про те, що при досягненні мети аж ніяк не всі засоби хороші.

Рак (22 червня – 23 липня)

Зірки попереджають Рака про те, що він може відчути внутрішню слабкість та невпевненість у собі. Рак здатний відчувати це почуття у відповідальних справах, а також під час ухвалення рішень. Навіть найпростіші питання, на кшталт того, що приготувати на вечерю чи що надіти, здатні викликати в душі Раку бурю суперечливих емоцій! Тож порада Раку на цей день: або зусиллям волі впоратися із сумнівами, або з усіх спірних питань радитись з оточуючими. Краще, звичайно, перший варіант.

Лев (24 липня – 23 серпня)

Леву не варто довіряти своїй інтуїції, навіть якщо йому здасться, що він виразно чує її голос. На жаль, але максимум шансів за те, що передчуття виявиться хибним, і будь-які вчинки, здійснені під впливом пориву, заведуть Лева зовсім не туди. Протягом усього дня зірки не радять Леву покладатися на свій внутрішній голос, удачу, везіння та інші ефемерні матерії. Тільки логіка, точний розрахунок та досконале розуміння того, що він робить, можуть гарантувати йому потрібний результат.

Діва (24 серпня – 23 вересня)

Зірки радять Діві взяти невеликий вихідний, випасти з метушні і зайнятися собою. Справами зайнятися все одно добре не вийде, так що побалуйте себе всім тим, на що у вас зазвичай не вистачає часу! Похід у салон краси, на фітнес, на шопінг – це не забаганка, а спосіб набратися свіжих вражень, позитиву та нових сил. Побути трохи егоїстом, витратити на себе більше грошей, ніж зазвичай, - ось порада зірок. Ну а вечір Діві варто провести разом із коханою людиною чи у колі друзів.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)

Ваги здатні звести нанівець будь-які розбіжності, що виникають! Навіть якщо навколо вирує сварка, Терези зуміють зберегти тверезий, ясний розум і достукатися до супротивників своїми аргументами. Не дивно, що оточуючі можуть у спірному питанні обрати Терези третейським суддею. Якщо ж суперечок не виникне, люди просто будуть частіше, ніж зазвичай, питати їхні поради. Терезам варто використовувати свої дипломатичні таланти для того, щоб провести переговори, заручитися підтримкою потрібних людей або поговорити до душі з близькою людиною.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)

Скорпіонові буде важче, ніж зазвичай, виявляти організованість: слово «треба» викликатиме у нього алергію! Швидше за все, справи, які йому нецікаві, Скорпіон просто перенесе на невизначене «потім», а сам займеться тим, чим йому заманеться. Якщо ж Скорпіонові все-таки доведеться робити те, що йому не до вподоби, він здатний наробити багато помилок. Отже, єдиний вихід для Скорпіона – займатися тим, що викликає його інтерес. Або ж знайти інтерес у тій справі, якою йому хоч-не-хоч доводиться займатися.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)

Стрілець може відчути у собі прагнення стати частиною будь-якої системи: вписатися в колектив, вступити до інституту, змінити місце роботи або навіть одружитися. Іншими словами, Стрілець здатний задуматися про своє місце в житті та почати діяти, щоб зайняти гідне місце під сонцем. Не треба чинити опір цьому пориву - взявши на озброєння сьогоднішні плани, Стрілець має всі шанси з часом просунутися вперед соціальними або кар'єрними сходами.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)

Перед Козерогом може постати непросте завдання, і від того, як він його вирішить, багато залежатиме. Можливо, саме від Козерога може знадобитися ухвалити остаточне рішення в якомусь питанні або зробити крок, який задасть його життю новий напрямок. Так що рішення Козерога мають бути зважені та продумані – адже наслідки цього вибору ще довго даватимуться взнаки.

Водолій (21 січня – 19 лютого)

Несподівані накладки здатні щоразу вибивати Водолія з колії, проте, піддавшись емоціям, він лише сильніше розпалить обстановку. Ворушенням і невдоволенням Водолій навряд чи зможе вирішити проблему, тому найкращий вихід для нього – це розслабитися, довірившись долі. Зірки кажуть, що, пустивши справи на самоплив, Водолій виграє більше, ніж якщо переживатиме марно. Як то кажуть, наберися сміливості, якщо хочеш щось змінити, і наберись терпіння, якщо нічого змінити не в змозі.

Риби (20 лютого – 20 березня)

Зірки провіщають Рибам вітер змін – цікаві новини, події чи плани, які внесуть у їхнє життя різноманітність. Йтиметься про зустріч із людиною, з якою Риби не бачилися багато років, про новий проект, про нову роботу, про подорож у далекі країни. Самотнім Рибам доля пророкує романтичне знайомство... Але все це тільки в тому випадку, якщо Риби не сидітимуть у чотирьох стінах і готові сміливо піти назустріч новому.



