04.04.2023 07:30 Рита Парфенова

4 квітня: яке сьогодні свято, прикмети, традиції та заборони дня

Свято веб-майстра відзначається 4 квітня тому що дата 4.04 нагадує за своїм написанням помилку 404 («Сторінку не знайдено»).

Вперше термін «веб-майстер» ввів у звернення «прабатько» Інтернету Тім Бернерс-Лі у документі «Посібник зі стилю гіпертексту в онлайні» у 1992 році. На початку 1990-х, коли «загальнодоступний» Інтернет ще тільки починав розвиватися, функціонал перших веб-майстрів був дуже різноманітним: він включав обов'язки веб-дизайнера, автора і модератора сайту, програміста, системного адміністратора, контент-менеджера (відповідального за смислове наповнення сайту), співробітника технічної підтримки сайту. З розвитком Інтернету та появою великих сайтів технології їх розробки вдосконалилися, що призвело до виділення спеціалізацій веб-майстрів у різні професії.



***



4 квітня католицький світ відзначає день святого Ісидора, якого 2003 року Папа Іван Павло II офіційно назвав покровителем користувачів комп'ютерів та Інтернету.



Католицький святий Ісидор (бл. 560 – 4 квітня 636), єпископ Севільський, здобув популярність не лише завдяки своєму благочестю, а й завдяки любові до наук. Він є автором 20-томної праці «Етимологія» (по суті першої у світі енциклопедії), першим представив роботи Аристотеля в Іспанії, був реформатором і людиною широких поглядів. Святого Ісидора вважають одним із останніх древніх християнських філософів, а також останнім із отців великої Латинської Церкви. Деякі історики називають святого Ісидора найосвіченішою людиною свого часу, що вплинула на навчання в середні віки. Католицька церква обрала його покровителем Інтернету, ґрунтуючись насамперед на тому, що Всесвітня мережа – це величезна скарбниця практичного та теоретичного людського знання.



***



Щорічно 4 квітня, починаючи з 2003 року, відзначається незвичайне свято – Всесвітній день щура, створений для привернення уваги до цієї неординарної тварини та покликаний об'єднати любителів декоративних щурів по всьому світу.



Ідея започаткування цього Дня належить американським щурамів, які таким чином вирішили вшанувати своїх хвостатих улюбленців, декоративних щурів, а потім цю ідею підхопили щурів і з інших країн. Дата ж 4 квітня була обрана у зв'язку з тим, що це день початку роботи ratlist – найстарішого інтернет ресурсу, присвяченого декоративним щурам.

Також цього дня

У 1500 португальський мореплавець Педру Кабрал відкрив Бразилію, прийнявши її за острів.



1581 – колишній пірат Френсіс Дрейк завершив кругосвітню подорож. Королева Єлизавета I прибула на борт судна «Пелікан» і після обіду присвятила його в лицарі.



1785 – англійський винахідник Едмунт Картрайт отримує патент на механічний ткацький верстат із ножним приводом.



1818 – народився Майн Рід, англійський письменник. Той самий, у якого вершник вийшов без голови.



1821 – народився Лінус Йєль, американський винахідник циліндричного дверного замку.



1896 після повідомлення про виявлення розсипів золота почалася золота лихоманка на Юконі.



1932 – американський вчений Глен Кінг уперше виділяє вітамін C.



1934 – обв'язка, що відображає «Котяче око» вперше використовується на дорогах біля Бредфорда, Йоркшир, Великобританія.



1949 – у Вашингтоні США, Бельгія, Великобританія, Голландія, Данія, Ісландія, Італія, Канада, Люксембург, Норвегія, Португалія та Франція підписали Північноатлантичний договір – на світ з'явилося НАТО.



1952 – народився Гері Мур (помер у 2011), ірландський гітарист, вокаліст, композитор, продюсер, аранжувальник, лідер гурту Skid Row.



1960 – народився Хьюго Уівінг, американський актор австралійського походження – той самий агент Сміт у «Матриці» та ватажок ельфів Елронд у «Володарі кілець».



1964 – пісенний Тор-100 американського журналу Billboard вперше (і більше такого не повторювалося) очолили п'ять пісень, виконавцем яких був один і той самий колектив. Зрозуміло, "Бітлз". Ось назви цих пісень: Can't Buy Me Love, Twist and Shout, She Loves You, I Want to Hold Your Hand і Please Please Me.



1965 – народився Роберт Дауні-молодший, голлівудський актор.



1973 – у Нью-Йорку (Манхеттен) відбулося відкриття Світового торгового центру. Башти-близнюки простояли трохи більше 28 років.



1979 – народився Хіт Леджер, австралійський актор («Темний лицар», «Патріот», «Чотири пера», «Історія лицаря», «Кенді»). Кіноактор помер на початку 2008 року від випадкового передозування прописаних лікарем ліків, у тому числі болезаспокійливих, снодійних та антидепресантів.



1994 – заснована компанія Netscape Communications (яка називалася тоді «Mosaic Communications Corporation»).



2004 — офіційно активовано українську мову інтерфейсу української Вікіпедії



2007 — відбулося офіційне відкриття київського хмарочоса «БЦ Парус». Ще рік він був самим високим хмарочосом України.



Іменини відзначають: Василь, Василина, Дар'я, Ісаакій, Таїсія.