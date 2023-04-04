04.04.2023 08:22 Рита Парфенова

Харківщина на ранок 4 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 3 по 4 квітня 2023 року заіксована одна пожежа, спричинена ворогом.



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Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 квітня.

Близько п'ятої години ранку 4 квітня ввйськові рф здійснили артналіт на місто КУп'янськ, внаслідок чого сталася пожежа. На території одного з приватних домогосподарств горіла господарча споруда на площі 1,5 кв.м. Рятувальники, яки прибіли на місе пожежі, за 10 хвилин локалізували вогонь і за 20 – повністю ліквідували його.



Протягом 3 квітня рятувальники два рази виїжджали для обстеження обстріляних напередодні ворогом територій. Перевіркою виявлено:

у м. Куп’янську пошкоджені паркан та господарча споруда одного з приватних домоволодінь;

у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району – частково зруйновано будівлю магазину та його дах;

у селі Тихе Чугуївського району зруйнована вежа мобільного зв'язку, пошкоджені забудови на приватному подвір’ї.



Загалом за добу з 3 по 4 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:

8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;

2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;

10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;

2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 108 одиниць вибухонебезпечних предметів.



