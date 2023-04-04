Харківщина на ранок 4 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 3 по 4 квітня 2023 року заіксована одна пожежа, спричинена ворогом.
Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 квітня.
Близько п'ятої години ранку 4 квітня ввйськові рф здійснили артналіт на місто КУп'янськ, внаслідок чого сталася пожежа. На території одного з приватних домогосподарств горіла господарча споруда на площі 1,5 кв.м. Рятувальники, яки прибіли на місе пожежі, за 10 хвилин локалізували вогонь і за 20 – повністю ліквідували його.
Протягом 3 квітня рятувальники два рази виїжджали для обстеження обстріляних напередодні ворогом територій. Перевіркою виявлено:
у м. Куп’янську пошкоджені паркан та господарча споруда одного з приватних домоволодінь;
у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району – частково зруйновано будівлю магазину та його дах;
у селі Тихе Чугуївського району зруйнована вежа мобільного зв'язку, пошкоджені забудови на приватному подвір’ї.
Загалом за добу з 3 по 4 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:
Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 108 одиниць вибухонебезпечних предметів.
Комментариев: 0
День підходить для будь-яких важливих завдань, будь то ділові переговори або освідчення в коханні. Головне сьогодні – не розтратити свій потенціал на дрібниці.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Свято веб-майстра відзначається 4 квітня тому що дата 4.04 нагадує за своїм написанням помилку 404 («Сторінку не знайдено»).
влажность:
давление:
ветер: