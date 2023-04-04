    
Главная Новини Харкова Надзвичайні події Харківщина на ранок 4 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС
04.04.2023  08:22   Рита Парфенова

Харківщина на ранок 4 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС

Протягом доби з 3 по 4 квітня 2023 року заіксована одна пожежа, спричинена ворогом.


facebook.com/DSNSKHARKIV

Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на оперативну інформацію Головного управління ДСНС України в Харківській області на 7.00 4 квітня.

Близько п'ятої години ранку 4 квітня ввйськові рф здійснили артналіт на місто КУп'янськ, внаслідок чого сталася пожежа. На території одного з приватних домогосподарств горіла господарча споруда на площі 1,5 кв.м. Рятувальники, яки прибіли на місе пожежі, за 10 хвилин локалізували вогонь і за 20 – повністю ліквідували його.

Протягом 3 квітня рятувальники два рази виїжджали для обстеження обстріляних напередодні ворогом територій. Перевіркою виявлено:
у м. Куп’янську пошкоджені паркан та господарча споруда одного з приватних домоволодінь;
у селі Вовчанські Хутори Чугуївського району – частково зруйновано будівлю магазину та його дах;
у селі Тихе Чугуївського району зруйнована вежа мобільного зв'язку, пошкоджені забудови на приватному подвір’ї.

Загалом за добу з 3 по 4 квітня 2023 року рятувальники Харківського гарнізону ДСНС здійснили 22 оперативні виїзди, з яких:

  • 8 – на ліквідацію пожеж, 1 з яких спричинив ворожий обстріл;
  • 2 – на перевірку місць влучання ворожих снарядів;
  • 10 – для надання допомоги населенню, поліції та комунальникам;
  • 2 – інші виїзди.

Піротехнічними підрозділами ДСНС протягом доби вилучено та знешкоджено 108 одиниць вибухонебезпечних предметів.

Раніше РЕДПОСТ писав, що 871 вибухонебезпечний предмет, залишений ворогом на Харківщині, знешкодили сапери протягом тижня.

 

 


Источник:   ГУ ДСНС
 Тэги:  пожежа, обстріл, харків, дснс, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
03.04 Надзвичайні події Харківщина на ранок 3 квітня. Оперативна обстановка від ДСНС 02.04 Надзвичайні події У Харківській області на території приватного домоволодіння сталася пожежа 02.04 Надзвичайні події Двох людей врятували від задухи на Харківщини
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 