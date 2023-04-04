Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 3 по 4 квітня від військової агресії рф постраждали щонайменше 13 населених пунктів Харківської області.
Про стан бойових дій на Харківщині повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.
На Слобожанському напрямку зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Бєлгородської області, оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник здійснив обстріли принаймні шости населених пунктів:
На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти:
Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже ворог і надалі використовує тактику терору.
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День підходить для будь-яких важливих завдань, будь то ділові переговори або освідчення в коханні. Головне сьогодні – не розтратити свій потенціал на дрібниці.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Свято веб-майстра відзначається 4 квітня тому що дата 4.04 нагадує за своїм написанням помилку 404 («Сторінку не знайдено»).
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