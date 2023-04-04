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04.04.2023  08:45   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 3 по 4 квітня від військової агресії рф постраждали щонайменше 13 населених пунктів Харківської області.

ійна в Україні

Про стан бойових дій на Харківщині повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Бєлгородської області, оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник здійснив обстріли принаймні шости населених пунктів:

  • Вовчанськ,
  • Вовчанські Хутори,
  • Зибине,
  • Волохівка,
  • Рублене,
  • Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти:

  • Кам'янка,
  • Петро-Іванівка,
  • Новомлинськ,
  • Дворічна,
  • Кутьківка,
  • Западне,
  • Масютівка.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже ворог і надалі використовує тактику терору.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині на вечір 3 квітня 2023 року.

 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
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