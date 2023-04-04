04.04.2023 08:45 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 13 населених пунктів Харківської області

Протягом доби з 3 по 4 квітня від військової агресії рф постраждали щонайменше 13 населених пунктів Харківської області.

Про стан бойових дій на Харківщині повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Бєлгородської області, оперативна обстановка без суттєвих змін. Противник здійснив обстріли принаймні шости населених пунктів:

Вовчанськ,

Вовчанські Хутори,

Зибине,

Волохівка,

Рублене,

Вільхуватка.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали населені пункти:

Кам'янка,

Петро-Іванівка,

Новомлинськ,

Дворічна,

Кутьківка,

Западне,

Масютівка.

Високою залишається ймовірність завдання ракетних та авіаційних ударів по всій території України, адже ворог і надалі використовує тактику терору.



