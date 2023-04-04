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04.04.2023  09:17   Рита Парфенова

Харківщина під вогнем: ворог здійснив майже 100 обстрілів Куп'янського району

Три райони області – Куп'янський, Чугуївський та Харківсьуій – зазнали ворожих обстрілів минулої доби.

обстріл
 
Як повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на ХОВА, ворог здійснив щонайменше 48 обстрілів смт Дворічна та 36 обстрілів с. Западне Куп'янського району. Росіяни вели вогонь з реактивної та ствольної артилерії, танків, мінометів, використовували авіацію.

Через обстріли м. Вовчанськ та с. Вовчанські Хутори Чугуївського району поранення зазнав 28-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у легкому стані.

У с. Тихе Чугуївського району обстрілами окупантів зруйновано інфраструктурний об'єкт та приватне домоволодіння.

Протягом 3 квітня двічі обстрілювався Куп'янськ. 4 квітня близько 5:00 ранку російські окупанти знову обстріляли місто. Пошкоджено нежитлову будівлю.

Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби від військової агресії рф постраждали щонайменше 13 населених пунктів Харківської області.


Источник:   Телеграм/Олег Синєгубов
 Тэги:  обстріл, харків, хова, агрессия россии
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