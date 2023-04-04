Харківщина під вогнем: ворог здійснив майже 100 обстрілів Куп'янського району

Три райони області – Куп'янський, Чугуївський та Харківсьуій – зазнали ворожих обстрілів минулої доби.
Через обстріли м. Вовчанськ та с. Вовчанські Хутори Чугуївського району поранення зазнав 28-річний цивільний чоловік. Госпіталізований у легкому стані.
У с. Тихе Чугуївського району обстрілами окупантів зруйновано інфраструктурний об'єкт та приватне домоволодіння.
Протягом 3 квітня двічі обстрілювався Куп'янськ. 4 квітня близько 5:00 ранку російські окупанти знову обстріляли місто. Пошкоджено нежитлову будівлю.
Раніше РЕДПОСТ писав, що минулої доби від військової агресії рф постраждали щонайменше 13 населених пунктів Харківської області.
Комментариев: 0
День підходить для будь-яких важливих завдань, будь то ділові переговори або освідчення в коханні. Головне сьогодні – не розтратити свій потенціал на дрібниці.
У Харкові протягом усього дня небо буде вкрите хмарами. Без опадів.
Свято веб-майстра відзначається 4 квітня тому що дата 4.04 нагадує за своїм написанням помилку 404 («Сторінку не знайдено»).
влажность:
давление:
ветер: