    
Главная Новини Харкова Армія Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківської області
03.04.2023  18:53   Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківської області

Протягом доби 3 квітня ворог обстрілював населені пункти Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

війна в Україні

Про стан бойових дій на Харківщині повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.
Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Бєлгородської області. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині.

На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області.

Раніше РЕДПОСТ писав про стан бойових дій на Харківщині на ранок 3 квітня 2023 року.




 


Источник:   Генштаб ЗСУ
 Тэги:  генштаб, харків, агрессия россии
Следите за последними новостями Редпост в Google Новости
Следить
 
Версия для печати

Комментариев: 0

Оставить комментарий

 

Материалы по теме

 
02.04 Армія Окупанти обстріляли 14 населених пунктів Харківської області 31.03 Армія Про бойову обстановку на Харківщині від Генштабу ЗСУ 30.03 Армія Ворог обстріляв більше 20 населених пунктів Харківської області
 
 
 

 

В этот день 

 
 

При полном или частичном использовании материалов
сайта, ссылка на redpost.com.ua обязательна.

 

Copyright © 2006—2023 РЕДПОСТ
Все права защищены.
 