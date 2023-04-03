03.04.2023 18:53 Рита Парфенова

Окупанти обстріляли 12 населених пунктів Харківської області

Протягом доби 3 квітня ворог обстрілював населені пункти Харківської області на Слобожанському та Куп’янському напрямках.

Про стан бойових дій на Харківщині повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Генштаб ЗСУ.

На Слобожанському напрямку оперативна обстановка без суттєвих змін, ознак формувань наступальних угруповань противника не виявлено.

Зберігається присутність підрозділів противника у прикордонних районах Бєлгородської області. Протягом доби ворог здійснив обстріли населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Зибине, Волохівка, Рублене та Вільхуватка на Харківщині.



На Куп’янському напрямку ворожих обстрілів зазнали Кам'янка, Петро-Іванівка, Дворічна, Кутьківка, Западне, Масютівка Харківської області.











