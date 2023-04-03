12 українців повернулися з полону, серед них – заручник з Липців (відео)

У рамках чергового обміну полоненими додому повернулося 12 українців. Серед них п’ятеро важкопоранених.
Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, з неволі звільнено 12 українців: 10 військових і двоє цивільних. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців.
Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.
Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.
Звільнені військові належать до Збройних Сил України, зокрема:
У Координаційному штабі зазначили, що Україна 24 березня добровільно та без жодних умов повернула до росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані рф міжнародні конвенції. Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників.
Раніше РЕДПОСТ писав, що у березні почала роботу Харківська регіональна психологічна служба, організована у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я.
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