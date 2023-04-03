03.04.2023 19:31 Рита Парфенова

12 українців повернулися з полону, серед них – заручник з Липців (відео)

У рамках чергового обміну полоненими додому повернулося 12 українців. Серед них п’ятеро важкопоранених.

Як повідомляє РЕДПОСТ з посиланням на Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, з неволі звільнено 12 українців: 10 військових і двоє цивільних. Загалом від початку широкомасштабного вторгнення з полону звільнено вже 2005 українців.



Десятеро оборонців належать до солдатського та сержантського складу. Вони були захоплені в полон, зокрема, у боях біля Бахмута, сіл Опитного та Оріхово-Василівки на Донеччині, поблизу Кремінної та Червонопопівки на Луганщині.



Також повернуто двох цивільних, яких агресор утримував як заручників: із села Липці Харківської області та Маріуполя.



Звільнені військові належать до Збройних Сил України, зокрема:

518 окремого батальйону спеціального призначення,

25-тої окремої повітрянодесантної Січеславської бригади,

95-ї окремої десантно-штурмової бригади,

93-тьої окремої механізованої бригади «Холодний Яр»,

56-тої окремої мотопіхотної Маріупольської бригади,

57-го окремого стрілецького батальйону.

У Координаційному штабі зазначили, що Україна 24 березня добровільно та без жодних умов повернула до росії усіх п'ятьох важкопоранених полонених, які були транспортабельними. Це відповідає вимогам міжнародного гуманітарного права. Натомість держава-агресорка вирішила відпустити лише п’ятьох важкопоранених українців, а не всіх, як того вимагають підписані рф міжнародні конвенції. Це промовисто демонструє небажання ворога дотримуватися Женевських конвенцій, нічим не виправдану жорстокість стосовно важкопоранених та кричущу відсутність зацікавленості у налагодженні подальших обмінів для особливо вразливих категорій полонених та цивільних заручників.



Раніше РЕДПОСТ писав, що у березні почала роботу Харківська регіональна психологічна служба, організована у межах Всеукраїнської програми ментального здоров’я.



