03.04.2023 20:39 Рита Парфенова

Новому мешканцю Харківщини допомогли народитися медики швидкої

У Харківській області під час надання медичної допомоги, при важких пологах, народився хлопчик

3 квітня бригада екстреної допомоги стала свідками та помічниками при пологах. Про це повідомляє РЕДПОСТ із посиланням на "Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф".

«Сьогодні під час надання медичної допомоги, при важких пологах, народився хлопчик», – йдеться у повідомленні центру.

Професійно надали допомогу породіллі бригада 709 ЕМД у складі лікаря Олександра Чепка, фельдшера Олександра Качайла, водія Костянтина Парфьонова.

Раніше РЕДПОСТ писав, що тяжкі пологи прийняли медики швидкої допомоги на Харківщині.



