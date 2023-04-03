03.04.2023 20:59 Євген Клочко

Зберегти красу та молодість: як доглядати за собою в домашніх умовах

Салонний догляд допомагає суттєво покращити стан шкіри, волосся та нігтів. Але домашній незамінний, якщо хочете зберегти красу та молодість на довгі роки. Щоб був ефект, потрібно знати, як правильно доглядати за собою в домашніх умовах. Редакція РЕДПОСТ підготувала 5 рецептів краси та молодості.

Проста маска для волосся в домашніх умовах

Густі та блискучі локони – справжня гордість кожної жінки. Щоб досягти такого ефекту, потрібно регулярно живити та зволожувати їх. Причому не лише магазинними засобами, а й домашніми.

Пропонуємо рецепт простої, але ефективної маски для волосся:

1 ст. л. натурального меду;

50мл. теплого кефіру;

1 ст. л. оливкової олії.

Перемішайте всі інгредієнти та нанесіть маску на волосся приблизно на 20 хвилин. Зверху накрийте пасма шапочкою або обмотайте харчовою плівкою. Потім змийте маску, використовуючи шампунь та кондиціонер.

Як у домашніх умовах прискорити ріст волосся

Рецепт підходить тільки для сухого волосся. Щоб зробити маску, змішайте такі інгредієнти:

1 жовток;

1 ч. л. реп'яхової олії;

1 ст. л. сметани;

1 ч. л. гірчичного порошку.

Необхідно нанести маску на волосся на 20-30 хвилин, зверху накрити шапочкою (плівкою) та рушником. Однак врахуйте, що рецепт може не підійти для чутливої шкіри. Якщо після нанесення маски починається печіння, її варто швидше змити.

Маска для обличчя від запалень та чорних пор

У домашніх умовах можна зробити засіб, який звужує пори та відновлює красу шкіри. Причому складається маска всього з двох інгредієнтів - харчової соди та теплого меду.

Змішайте інгредієнти в рівних пропорціях і нанесіть на чисте обличчя. Залишіть маску на 15-20 хвилин, а після цього вмийтеся прохолодною водою. Після цієї маски можливе відчуття стягнутості. Якщо ви помітили такий ефект, скористайтеся зволожуючою сироваткою або кремом.

Ванночка для ніг у домашніх умовах

Її роблять перед педикюром, щоб пом'якшити шкіру. Ванночка з двох простих інгредієнтів допоможе позбавитися відразу кількох проблем:

неприємного запаху;

огрубіння шкіри;

натоптишів.

У теплу воду додати 1 ст. л. харчової соди та пару крапель ефірної олії. Приймайте цю ванну 20 хвилин. Після цього обробіть шкіру пемзою, пом'якшіть її за допомогою крему і надягніть шкарпетки з натуральної бавовни.

Рецепт для зміцнення нігтів та пом'якшення шкіри

Відмінна ванна, яка має відразу кілька ефектів: зміцнює нігті, пом'якшує шкіру навколо них і запобігає появі задирок.

Склянку наполовину наповнити апельсиновим соком і долити води, а потім додати кілька столових ложок меду. У такій ванночці потримати руки близько 20 хвилин. Відразу після процедури слід нанести живильний крем на шкіру навколо нігтів та зробити легкий масаж. Особливу увагу приділіть зоні кутикули.



